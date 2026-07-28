До края на годината пловдивчани ще карат колела на байк парк №1 на Балканите

Най-големият и модерен на Балканите велопарк ще бъде завършен в парк „Отдих и култура“ до края на календарната година. Първоначалните очаквания зоната за планинско колоездене в градски условия да бъде завършена до есента няма да се сбъднат заради тежките съгласувателни процедури, през които проектът трябваше да мине. Те ще бъдат завършени до края на лятото, а след това самото реализиране на обекта на мястото на съществуващия велопарк ще отнеме едва три месеца.

Припомняме, че кметът и избраната в обществената поръчка по проекта фирма изпълнител подписаха договора за реализирането на супер съвременния и щадящ средата спортен комплекс през февруари, като общината ще инвестира в нея 350 хиляди евро. Желанието на всички бе лятото Пловдив да посрещне първите големи национални състезания по дисциплината “Пъмп трак”, но това ще се случи с малко закъснение заради обжалванията и различните процедури. Голямата амбицията е градът да кандидатства за кръг от световното първенство по тази така атрактивна и привличаща все повече млади хора дисциплина.

Припомняме още, че Велопарк Пловдив близо до Розариума бе изграден с доброволчески усилия от членовете на клуб „Крива спица“ преди повече от 15 години. Той се намира върху 4 декара поляна в самата паркова среда, а сега освен модернизирането на самите трасета за планинско колоездене, ще бъде преобразена и цялата зона. И сега „Кривите спици“ са основен двигател на проекта за супер модерен байкпарк. Той ще бъде изпълнен от Байквенчърс ООД- франчайз на най-голямата фирма в света за изграждане на инфраструктура за планинско колоездене в градски условия Velosolutions.

След завършване комплексът ще бъде отворен за свободно ползване от всички колоездачи 24 часа в денонощието, както винаги е бил, като ще има перфектно осветление за каране и в тъмните часове.