Обявиха грипна епидемия, мерките влизат в сила от сряда

15:01ч, понеделник, 26 януари, 2026
От сряда в Пловдив влизат в сила противоепидемични мерки, които включват и онлайн обучение за учениците. Те ще важат до 6 февруари. Това реши на днешното си заседание Областният оперативен щаб във връзка с епидемиологичната обстановка.

Мерките срещу разпространение на грип и други заразни вируси се взимат на основание Закона за здравето, и освен освобождаването на учениците от присъствено обучение включват преустановяването на свижданията в лечебни заведения, всички профилактични прегледи и имунизации, които се извършват от общопрактикуващи лекари. В заповедта е включена забрана за смесване на групи и провеждане на общи дейности с други групи в детските заведения.

Временните мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Пълната информация гледайте във видеото.

