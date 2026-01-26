Обявиха грипна епидемия, мерките влизат в сила от сряда

От сряда в Пловдив влизат в сила противоепидемични мерки, които включват и онлайн обучение за учениците. Те ще важат до 6 февруари. Това реши на днешното си заседание Областният оперативен щаб във връзка с епидемиологичната обстановка.

Мерките срещу разпространение на грип и други заразни вируси се взимат на основание Закона за здравето, и освен освобождаването на учениците от присъствено обучение включват преустановяването на свижданията в лечебни заведения, всички профилактични прегледи и имунизации, които се извършват от общопрактикуващи лекари. В заповедта е включена забрана за смесване на групи и провеждане на общи дейности с други групи в детските заведения.

Временните мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

