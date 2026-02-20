АктуалноКриминалеНовиниРазследванеСъд

Обвиняемият за отцеубийството в Радиново остава в ареста

Окръжният съд наложи най-тежката мярка за 26-годишния Ангел Анков, обвинен в умишлено убийство на баща си Тодор. Прокуратурата отчете опасност от ново престъпление

Пловдивският окръжен съд наложи най-тежката мярка „задържане под стража“ на 26-годишния Ангел Анков, обвинен в умишленото убийство на 57-годишния Тодор Сираков в село Радиново през февруари 2026 г.

Подробности може да си припомните в статията Кървавата драма в Радиново стига до съда.

Съдът установи, че събраните до момента доказателства позволяват обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, и отчете реална опасност той да извърши друго престъпление.

За умишлено убийство законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода. Определението на Окръжния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив.

Съгласно закона обвиняемият се счита за невинен до окончателното произнасяне на съда.

