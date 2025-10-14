Общинският съвет на Пловдив ще решава за нов договор за градския транспорт

Кметът Костадин Димитров предлага възлагане на интегрирана обществена услуга по основните автобусни линии за 10 години

Обществената поръчка ще обхване автобусни линии с номера: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 44, 66, 93, 99, 113, 116 и 222 от Общинската транспортна схема

На предстоящата сесия на Общинския съвет в Пловдив ще бъде разгледано предложение от кмета Костадин Димитров за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз на Пловдив по основните градски автобусни линии от Общинската транспортна схема на Община“.

Предложението идва от необходимостта от организиране на нова процедура за избор на изпълнител, след като действащите договори за превоз по основните автобусни линии, сключени през 2016, 2018 и 2021 година, бяха предсрочно прекратени заради системни нарушения на задълженията от страна на превозвачите.

Кметът предлага договорите с новия изпълнител или изпълнителите да бъдат включени за срок от 10 години, като основен елемент ще бъде компенсирането на превозвачите за изпълнените разходи. Механизмът е приет от Общинския съвет и цели осигуряване на стабилността и ефективността на масовия градски транспорт в града.

Очаква се местният парламент да даде съгласие за организиране и провеждане на процедурата по реда на Закона за обществените поръчки, като бъде спазена пълна прозрачност и всички действащи законови изисквания. В предложението си Димитров настоява за търсене на по-модерни транспортни средства и завишени санкции при неизпълнение на основните изисквания от страна на изпълнителите.

Това решение цели да осигури сигурността на транспортната услуга в Пловдив и да намали риска от прекъсване на важната обществена услуга за градските жители.