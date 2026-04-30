След продължили близо два часа дебати и дълга почивка Общинският съвет на Пловдив излезе с временно решение от задънената улица с автогарите в града. След днешната новина от Веселин Дошков, че е решил да затвори автогара „Юг“ на 5 май, съветниците трябваше да реагират в движение и да намерят някакъв изход от ситуацията.

След „Север“ пада и „Юг“: Превозвачът обяви край за автогарата след загуби и „натиск“

На съвещание на групите, продължило повече от 45 минути, се реши да се приеме внесеното от администрацията предложение автобусите от автогара „Север“ да се пренасочат към автогара „Юг“ и част от тях към Родопи още от утре. Това бе определено като единственото законово възможно действие в ситуацията по думите на Слави Георгиев. „Това е пътят, за да не настане юридически и транспортен хаос в града още в първия работен ден“, допълни той.

Бе прието и допълнение към предложението – да бъде възложено на зам.-кмета по транспорт Николай Душков да проведе необходимото обследване на всички автогари в Пловдив, за да се установи с точност какъв е капацитетът им и какви междуселищни автобуси могат да поемат. Това трябва да се случи в срок от 30 дни.

Транспортен хаос: Пловдив остава без две автогари в рамките на дни

Към решението бе добавена и думата „временно“, тъй като на всички в залата бе ясно, че сложната ситуация всъщност няма никакви времеви граници. Така излиза, че автогара „Север“ реално спира да функционира от утре, автобусите по нея ще бъдат насочвани към „Юг“, а част от тях – към „Родопи“, трета, малка част, ще спира в рамките на район Северен. Това на практика ще е валидно едва пет дни – до 5 май, когато Веселин Дошков възнамерява да затвори и автогара „Юг“.

Вероятно в този промеждутък ще се водят разговори с него, за да даде малко повече време на градската управа да намери най-функционалното и работещо решение, тъй като ситуацията с транспорта наистина клони към тотален хаос с възможност за ескалация до пълен колапс.

Кметът Костадин Димитров обяви намерение оттук нататък да работи по-активно за комуникация с държавната власт, така че в най-близко бъдеще да бъдат намерени алтернативни терени за автогари. Идеята е „Север“ да бъде реорганизирана чрез ново съоръжение в района на жп гара Филипово.

Пред репортер на Под тепето кметът коментира следното:

„Правим всичко възможно да заработят авторите на Пловдив. Готови сме с експертиза и ще работим с последователни действия, тази ситуация да се реши възможно най-бързо.

Напълно осъждаме затварянето на такива инфраструктурни съоръжения.

Иимахме прекрасна комуникация с предишното правителство, след което с временното няма такава. Много пъти сме решавали проблеми, които не са на пловдивчани, а на хората около града, и този път няма да останем безучастни.“

Кога обаче ще се случи това реално, на този етап никой не може да каже.