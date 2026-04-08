Идеята предвижда еднократен безплатен престой дневно чрез SMS, след което таксуването да става по стандартните правила

Общински съветници от групата „Независими за Пловдив“ са внесли предложение за въвеждане на 15 минути безплатно паркиране в „Синя зона“ в Пловдив. Идеята е част от проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението и паркирането на територията на общината.

Според предложението всеки автомобил ще има право на еднократен безплатен престой до 15 минути дневно. Началото на паркирането ще се регистрира чрез изпращане на SMS, а след изтичането на безплатния период, ако автомобилът остане на място, престоят ще се таксува по действащите правила на „Синя зона“.

Вносителите посочват, че инициативата цели да улесни кратките престои в централната градска част, да подобри достъпа до институции, магазини и услуги, както и да подпомогне малкия и средния бизнес чрез по-голяма ротация на автомобилите.

Очаква се, съгласно Закона за нормативните актове, проектът да бъде публикуван на интернет страницата на Община Пловдив за обществено обсъждане за срок от 30 дни. В този период граждани и организации ще могат да изпращат становища и предложения.