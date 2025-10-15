Общински съвет се „отърва“ от 1400 кв.м. общинска земя

Общинските съветници в Пловдив решиха да се „отърват“ от явно счетени за ненужни 1400 кв.м. земя на изключително апетитно място на улица „Перущица“, разпределена в общо 4 общински имота, като ги сложиха на тезгяха за продан чрез публичен търг със странно решение днес.

Странно, защото по предложението на градската управа за продажбата на парцелите в близост до МОЛ Пловдив и сградата на РЗИ дебат нямаше.

Странно, защото минути преди гласуването на тази точка се развихри половинчасова разпалена дискусия за даването на 6 общински квадратни метра на ЕВН за изграждането на така нужен на десетки граждани трафопост. Тя се разгоря с мотив, че публичната собственост е изключително ценна, а покрай това и общественият интерес, свързан с общинска земя, е много голям.

С други думи- много от съветниците се загрижиха силно за някакви си 6 квадратни метра за подаването на електричество към куп жилища, но замълчаха за продажбата на 1400 квадратни метра в един от най-бурно развиващите се и застроявани райони на Пловдив без никакъв друг аргумент, освен попълването на градската хазна.

Общата начална тръжна цена за четирите имота е малко под 1,2 милиона лева без ДДС, или около 850 лева на квадрат, също без данък добавена стойност, като стойността е на база на оценка на независим оценител. За пример, лют двучасов дебат днес се разгоря и за други имотни предложения- за продажба на общински жилища на правоимащи в блокове в окаяно състояние в самото сърце на Столипиново на цена от 1200 евро на квадрат, също според оценката на независим оценител. Очевидният дисбаланс и двоен аршин, който общинските съветници демонстрираха по точките за въпросните апартаменти, за 6-те квадратни метра и за 1400-те кв.м. на улица „Перущица“ е повече от изненадващ и отваря много въпроси.

„Общински съвет в мнозинството си е решил да продаде тези 4 имота в Западен без значение дали тези 1400 квадратни метра има възможност да бъдат използвани за общински нужди, като в същото време поискахме държавни имоти за такива нужди, тъй като общината няма свободни имоти за детски градини, ясли и зелени площи. Тоест, общинската нужда, която общински съвет трябва да защитава, в случая не е защитена“, коментира пред Под тепето след гласуването Веселина Александрова от групата на ПП-ДБ в местния парламент, която бе против това предложение. Тя припомни, че общински съвет не е приел да се продават тези имоти само преди 2 месеца, когато се реши да бъдат поискани парцели от държавата за обществени потребности. „Никой не посмя да обясни какво се промени за 2 месеца и защо решиха, че вече нямаме нужда от тези 1400 кв.м. Липсва каквато и да е логика да искаме имоти от държавата и същевременно да разпродаваме големи парцели“, отбеляза Александрова.

„Лично моето обяснение е, че тези имоти предварително са били обещани предварително на някого. Ще трябва да следим какво се случва във въпросните търгове, но за мен лично няма да има изненада дори в тях да има един участник“, допълни колежката й Добромира Костова.

И преди гласуването в пленарна зала на предложението за продажбата на имотите от групата на ПП-ДБ попитаха как така хем общината иска имоти от държавата за изграждане на публична инфраструктура заради липса на свободни парцели, а в същото време отхвърля тези 1400 квадратни метра като ненужни. Само съветниците от ПП-ДБ и БСП взеха на микрофон отношение по темата, а в последствие и гласуваха против намеренията на градската управа. Срещу тях гласуваха и от групата на Възраждане. Всички други съветници обаче мълчаливо подкрепиха тези намерения точката бе приета с гласовете на 36 от присъстващите на заседанието.

Мнозинството отхвърли и предложението на Веселина Александрова точките с четирите имота на улица „Перущица“ да бъдат отхвърлени и те да бъдат върнати на разпоредителна комисия за обследване на възможността за друг вид строителство за обществени нужди.