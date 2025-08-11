Общината се бори с мръсния въздух с фотоволтаици за 1,4 млн. лв.

Снимка: Архив

Община Пловдив предприема нова стъпка в борбата с мръсния въздух в града. Градската управа обяви обществена поръчка за изграждане на фотоволтаични системи, които да подменят печките с твърдо гориво на домакинства, които се отоплят с тях през студените месеци. Администрацията ще похарчи за това близо 1,3 милиона с ДДС от новия европейски проект по програма Околна среда.

Точният предмет на поръчката е „Проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и застраховка на фотоволтаични системи за собствено потребление“ по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Пловдив“. финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. по две обособени позиции”. Процедурата бе открита днес, а срокът за кандидатстване е 10 септември.

Целта на поръчката е да задоволи нуждата на крайни получатели, с които Община Пловдив ще сключи договор за подмяна на стари неефективни високоемисионни отоплителни устройства на дървото или въглища с нови екологосъобразни отоплителни устройства за битово отопление на електричество-термопомпа „Въздух-въздух“ и монтаж на фотоволтаични системи.

Планиран е монтаж на 50 фотоволтаични системи на еднофамилни жилищни сгради с максимално допустима мощност 4 kW, с допълване на енергия от мрежата, батерии и устройства, непозволяващи връщане на електричество в мрежата. Броят на системите, които ще бъдат монтирани, е определен от одобрените заявления на крайните получатели за подмяна на стари кюмбета с нови отоплителните устройства на електричество.