Общината с дигитална цензура, блокира работеща карта на градския транспорт

Близо 20 хиляди души успяха да видят къде са автобусите от градския транспорт и как се движат те благодарение на сайта livetransport.eu само за 24 часа. Едно денонощие данните бяха налични и видими, до мига, в който бяха блокирани от Община Пловдив. За това съобщиха от инициативата „Пловдив-Град за хората“. След цензурата, наложена от градската управа, тъй като вероятно GPS данните са притеснителни за администрацията, съвсем резонно от „Пловдив-Град за хората“ попитаха в публикация в профила си в социалната мрежа „Кой се страхува от една карта?“.

“ Представете си следното: един човек, воден от хобито си, създава за 24 часа това, което Община Пловдив не успява да направи за 10 години и милиони левове – работеща карта на градския транспорт в реално време. Сайтът livetransport.eu стана хит в Пловдив само за ден (18 хиляди посещения). Хората най-сетне успяха да видят къде са (или не са) автобусите им в реално време. Но вместо благодарност към създателя, от Община Пловдив последва светкавичен административен саботаж“, съобщиха от гражданската инициатива, която организира мащабни протест с искане за адекватен градски транспорт от преди две седмици.

От „Пловдив- Град за хората“ представят и хронология на едно дигитално дърпане на шалтера.

„23 март: Картата тръгва, използвайки реални GPS данни от общинското API.

24 март: Сайтът става популярен. В рамките на деня го посещават близо 20 хил. души. Но вечерта достъпът до данните внезапно е спрян.

25 март сутрин: Системата е пусната, но IP адресът на сайта е директно блокиран. (Имаме доказателства!)

25 март следобед: Общината променя начина на комуникация с API-то, за да направи достъпа на граждани напълно невъзможен.

Защо е тази паника в Общината?„, питат от гражданската инициатива.

От там уверяват, че имат записани сурови данни за автобусите в Пловдив от 24.03 и 25.03 – колко са в движение, колко не са и къде се намират в съответния момент. Твърдят, че данните показват значителни несъответствия спрямо гласуваните от ОбС параметри и курсове.

„Питаме Кмета директно: Защо блокирате информация, която пряко засяга пловдивчани и за която сме платили с данъците си? Вече е пределно ясно, че има техническа възможност данните да са публични още сега. Нашето искане е ясно: Прекратете дигиталната цензура! Настояваме за незабавно отваряне на GPS данните (Open Data) за свободно ползване от всички разработчици на приложения и граждани. Това е едно от основните искания на пловдивчани от протеста, който организирахме. Това е и точка в нашата Местна гражданска инициатива и няма да отстъпим от нея.Очакваме вашата реакция, г-н Димитров“, се казва в публикацията на „Пловдив-Град за хората“.