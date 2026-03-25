Общината с дигитална цензура, блокира работеща карта на градския транспорт
Близо 20 хиляди души успяха да видят къде са автобусите от градския транспорт и как се движат те благодарение на сайта livetransport.eu само за 24 часа. Едно денонощие данните бяха налични и видими, до мига, в който бяха блокирани от Община Пловдив. За това съобщиха от инициативата „Пловдив-Град за хората“. След цензурата, наложена от градската управа, тъй като вероятно GPS данните са притеснителни за администрацията, съвсем резонно от „Пловдив-Град за хората“ попитаха в публикация в профила си в социалната мрежа „Кой се страхува от една карта?“.
“ Представете си следното: един човек, воден от хобито си, създава за 24 часа това, което Община Пловдив не успява да направи за 10 години и милиони левове – работеща карта на градския транспорт в реално време. Сайтът livetransport.eu стана хит в Пловдив само за ден (18 хиляди посещения). Хората най-сетне успяха да видят къде са (или не са) автобусите им в реално време. Но вместо благодарност към създателя, от Община Пловдив последва светкавичен административен саботаж“, съобщиха от гражданската инициатива, която организира мащабни протест с искане за адекватен градски транспорт от преди две седмици.
От „Пловдив- Град за хората“ представят и хронология на едно дигитално дърпане на шалтера.
„23 март: Картата тръгва, използвайки реални GPS данни от общинското API.
24 март: Сайтът става популярен. В рамките на деня го посещават близо 20 хил. души. Но вечерта достъпът до данните внезапно е спрян.
25 март сутрин: Системата е пусната, но IP адресът на сайта е директно блокиран. (Имаме доказателства!)
25 март следобед: Общината променя начина на комуникация с API-то, за да направи достъпа на граждани напълно невъзможен.
Защо е тази паника в Общината?„, питат от гражданската инициатива.
От там уверяват, че имат записани сурови данни за автобусите в Пловдив от 24.03 и 25.03 – колко са в движение, колко не са и къде се намират в съответния момент. Твърдят, че данните показват значителни несъответствия спрямо гласуваните от ОбС параметри и курсове.
„Питаме Кмета директно: Защо блокирате информация, която пряко засяга пловдивчани и за която сме платили с данъците си? Вече е пределно ясно, че има техническа възможност данните да са публични още сега. Нашето искане е ясно: Прекратете дигиталната цензура! Настояваме за незабавно отваряне на GPS данните (Open Data) за свободно ползване от всички разработчици на приложения и граждани. Това е едно от основните искания на пловдивчани от протеста, който организирахме. Това е и точка в нашата Местна гражданска инициатива и няма да отстъпим от нея.Очакваме вашата реакция, г-н Димитров“, се казва в публикацията на „Пловдив-Град за хората“.
Един коментар
Долна и мръсна постъпка спрямо гражданите на Пловдив!!! Кметът да си подава оставката. Не стига, че въобще няма т.н. „градаски транспорт“ в града, но и общината се намесва и пряко отнема правата на гражданите!
Причината е една единствена…! Ако това беше направно не без пари от съвестен гражданин и подарено на града, подкупната общитна щеше да обвяви „обществена“ поръчка, тя щеше да е спечелена от „наша“ фирма и да и бъдат платени милиони и то най-верятно за нещо което въобще няма да действа или ще подава фалшива информация!
На всякъде по света има интернет споделено пътуване, има фирми извършващи доставки, ел. превозните индивидуални превозни средства се ползват със същите права като всички останали…само в България тези неща не са възможни! Така е защото „изяждат“ нелегалния бизнес на управляващите и им отнемат възможността да крадат пари от народа си!!!