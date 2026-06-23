Сградата на БНБ ще бъде реставрирана с 2 млн. евро

Сградата на БНБ ще бъде възстановена в пълния си автентичен блясък срещу 2 милиона евро. Такава е прогнозната стойност на обявената вчера следобед обществена поръчка от Община Пловдив. Ще се работи по одобрен проект от НИНКН за реставрация и консервация на фасадите на единичният паметник на културата. Историческата сграда ще блесне отвън, като вътрешната част е оставена за по-късен етап, който едва ли ще бъде реализиран в този управленски мандат.

Бъдещият изпълнител на строителните дейности следва да изпълни договора на два етапа. В първия трябва да ремонтира покрива, да реставрира и консервира фасадните повърхности и пластичната декорация по тях, да работи по каменните и металните елементи. Целият Етап 2 ще се занимава с дограмите по постройката, които ще бъдат реставрирани от специалисти до пълна автентичност.

„Основният принцип за консервация и реставрация на такъв тип сгради е да бъде запазена тяхната автентичност. Този международно признат принцип е вграден в българския Закон за културното наследство. Всяка намеса носи риск от нарушаване на баланса на сградата, следователно, трябва да бъдат избягвани радикални промени. Прилагането на оригинални материали и технологии са начин да бъде запазен баланса на сградата за самата нея и по отношение на заобикалящата я среда„, се казва изрично в техническата документация към процедурата.

Заради спецификата на сградата и статута и на недвижима културна ценност техническите изисквания и спецификации са изключително сериозни и сложни. В тях се указва дори при какви температури следва да се нанасят мазилките.

„При извършване на дейности по възстановяване на деструктирала мазилка, да не се допуска промяна на стила на мазилките по фасадите, както и художественото оформление от щукатурна пластика – прозоречни рамки от мазилкови профили, корнизи, ключови камъни на прозоречни рамки, пластичен зъборез на главния корниз, бази, капители на пиластрите, други !!!“, се казва изрично в удебелен шрифт и с три удивителни в обществената поръчка. Изборът на конкретни материали и дейности по екстериорното тониране по фасади трябва да се извършват от художник реставратор, вписан в публичният регистър на Министерството на културата. Всеки реставрационен материал трябва да бъде придружен от сертификат.

Припомняме, че решението на общината относно ново културно предназначение в една от най-красивите публични здания е превръщането му във филиал на Археологическия музей. Това е крайният резултат на инициативата „Трезор за идеи“, която събираше концепции за новия живот на бившия банков трезор и прилежащите пространства. Според намеренията на управата на града, обектът ще бъде интегриран към структурата на Регионалния археологически музей в Пловдив и ще се използва за експозиционни и културни функции, както и за хранилище.

Как ще заживее сградата на БНБ?







