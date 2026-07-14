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Няма тоалетна-няма проблем!

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 17:35ч, вторник, 14 юли, 2026
1 220 1 минута

Няма тоалетна-няма проблем! Така общината разреши вонящия казус с единствената публична тоалетна в сърцето на Стария град. Като просто я заключи! Така посетителите в архитектурния резерват със сигурност няма да ругаят заради унизителните условия, но и няма къде да отидат по нужда.

Изумителното решение на някой в администрацията е като индиго за неработещите системи в нея. Елементарното решение да се ремонтира санитарният възел е оставено явно за друг момент, или друг туристически сезон. Че такъв ще се случи все някога подсказва надписът върху лист хартия, прилежно залепен с тиксо върху металната врата- „Тоалетната не работи. Извършва се ремонт“. Такъв обаче по нищо не личи да се случва.

Стихове, емоции и… общински срам в сърцето на Стария град

Този нелеп проблем виси от години, но никой общинар не намира сили и „креативност“ да го реши. По този начин туристите в Стария град бедстват, крият се зад храсти и дувари, а собствениците и персонала на две заведения се червят от срам пред клиентите си, тъй като въпросната тоалетна обслужва и тях. Абсурдна ситуация, която Пловдив по никакъв начин не заслужава.

Общинското WC в Стария град- зловонното лице на Пловдив пред туристите

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 17:35ч, вторник, 14 юли, 2026
1 220 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

Един коментар

  1. ГЕРБаджийската КлептоКрация не само окраде и оглозга до кокал горкия Град – тя продължава под мъдрото ръководство на г-н Бореца -фотогеничен- да налива средства в мускулести ритнитопковски спортни начинания, втори / трети „гребни“ (кой от нас гребе бе, чукундур?) застояли води за расово комаровъдство и мощни ОТРОВИ…

    Още от маминия ИМПЕРИАЛист г-н индж. Иб. ТОТЕВ се действа НАПУК НА ИНТЕРЕСИТЕ на гражданството. Не само невинно „усво…“ ПРИСВОЯВАНЕ на благинки ами и съвсем ненужно и глуповато премхване на кенефа до Джумаята и на другия до Пощата – и т.н.

    Първата Българска МУТРА НАЧО ДИКТАТУРАТА беше подхванал да обезлюдява ТриХълмието (това не беше нито държавна нито партийна нито общинска политика, то си беше ПРОИЗВОЛ – държавата устрои горе Пощенски Клон за населението, а също и детска градина в три съседни къщи!) – ето сега да довършим каквото Диктатурата на Пролетариата не постигна:

    НЯМА ОБИТАТЕЛИ => НЯМА ‘Н’У’Ж’Д’А’…!

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