Няма тоалетна-няма проблем! Така общината разреши вонящия казус с единствената публична тоалетна в сърцето на Стария град. Като просто я заключи! Така посетителите в архитектурния резерват със сигурност няма да ругаят заради унизителните условия, но и няма къде да отидат по нужда.

Изумителното решение на някой в администрацията е като индиго за неработещите системи в нея. Елементарното решение да се ремонтира санитарният възел е оставено явно за друг момент, или друг туристически сезон. Че такъв ще се случи все някога подсказва надписът върху лист хартия, прилежно залепен с тиксо върху металната врата- „Тоалетната не работи. Извършва се ремонт“. Такъв обаче по нищо не личи да се случва.

Този нелеп проблем виси от години, но никой общинар не намира сили и „креативност“ да го реши. По този начин туристите в Стария град бедстват, крият се зад храсти и дувари, а собствениците и персонала на две заведения се червят от срам пред клиентите си, тъй като въпросната тоалетна обслужва и тях. Абсурдна ситуация, която Пловдив по никакъв начин не заслужава.