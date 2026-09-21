Общината проговори за пропуските за нискоемисионната зона – в края на работния ден

Собственици, наематели и ползватели от домакинството могат да получат пропуск, ако постоянният им адрес съвпада с адреса на жилището

Осев минути преди края на работното време на общинската администрация, след днешните публикации за проблемите с пропуските, Община Пловдив изпрати информация за въвеждането на зоната с ниски емисии „Малък ринг“.

Пловдив преди зоните с ниски емисии: хаос с пропуските

От прессъобщението става ясно, че от 1 октомври автомобилите от първа и втора екологична група няма да могат да се движат в зоната, която обхваща пространството между булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“. Режимът ще действа до 30 април 2027 г.

Общината уточнява и процедурата за живеещите в зоната: собственици, наематели и ползватели от домакинството могат да получат пропуск, ако постоянният им адрес съвпада с адреса на жилището. Заявлението се подава в ОП „Паркиране и репатриране“ и към него се прилагат документи за жилището, автомобила и техническия преглед.

Пропускът се издава за срок до една година, вписва се в електронната база данни на Общината и важи за едно МПС на жилище.

Така след днешните въпроси за това как гражданите ще получават пропуски, кой ще ги контролира и доколко администрацията е готова за старта, Общината официално описва правилата. Остава обаче практическата част – как всичко това ще работи за хората само дни преди 1 октомври.

Контролът ще се извършва от служители на ОП „Паркиране и репатриране“, а нарушителите ще подлежат на санкции по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Общината е публикувала и заявление за издаване на пропуск на страницата си за зоната с ниски емисии. Вижте го ТУК.

Припомняме, че пловдивчани Искат прокурорска проверка на зоните с ниски емисии в града.