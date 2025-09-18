Спешно упълномощават представителя на Община Пловдив за участие в общото събрание на акционерите

На предстоящото Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Пълдин Туринвест“ АД, насрочено за днес – 18 септември 2025 г., Община Пловдив ще трябва да изпрати своя упълномощен представител по спешност. Проблемът е, че форумът е насрочен в същия ден, в който се провежда и сесията на местния парламент. Затова в предложението, залегнало като първа точка в дневния ред на сесията, изрично се иска решението на Об С да бъде с предварително изпълнение, за да може представителят на Общината да участва в събранието.

За какво гласува Ясен Михайлов на общото събрание на Пълдин Туринвест?

Любопитен факт от материалите за сесията, е че от дружеството, контролирано от бизнесмена Георги Гергов, изпратили поканата за ОСА на 8 август, без да приложат материали за това какво ще решават акционерите. Наложило се от Общината да ги изискат допълнително и те пристигнали на 28 август.

Друг любопитен факт – след допълнителна проверка в Търговския регистър не се открива публикувана покана за Общото събрание на акционерите на „Пълдин Туринвест“ АД, насрочено за 18 септември 2025 г. Няма наличен публичен запис, който да потвърждава обнародването на поканата в регистъра, нито в Държавен вестник. Припомняме, че според Търговски закон (чл. 223 и 224а):

Поканата за ОСА трябва да се публикува в Търговския регистър най-малко 30 дни преди събранието .

. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото.

Материалите по дневния ред (вкл. доклади, проекти за решения, финансови отчети) трябва да бъдат на разположение на акционерите от деня на обявяване на поканата .

(вкл. доклади, проекти за решения, финансови отчети) . Акционерите имат право на безплатен достъп и преписи.

Ако материалите не са предоставени, това може да е основание за оспорване на решенията на ОСА в съда (чл. 74 от Търговския закон – иск за отмяна на решения на общото събрание).

Законът за публичните предприятия също поставя изисквания за прозрачност, когато става дума за дружества с участие на община или държавата.

В материалите за сесията е разписано, че ще се разгледа финансовият резултат на дружеството за изминалата година и печалбата, както и решения за начина на нейното разпределение. Това са въпроси с ключово значение, тъй като засягат управлението на активи, в които Пловдив има дялово участие.

Според представителя на Общината в Общото събрание на акционерите – Илия Гатев, материалите за гласуването са му предоставени в края на август, а след това той сам е поискал среща с ръководството на дружеството.

„Нямаше нищо фрапиращо или извънредно. Печалбата е доста по-малк от предходната, част от нея идва от продажба на имот, останалата е от обичайната дейност на дружеството. Лошото е, че ОСА е в същия ден като сесията на Общинския съвет, което усложнява процедурното гласуване“, коментира Гатев.

Местният парламент против начина на управление на „Пълдин Туринвест“

Той добави, че Общината ще получи препис или извлечение от решенията, за да се увери, че няма притеснителни моменти. В миналото непокритите загуби на дружеството са били значителни – 95 млн. лв. през 2023 г. и 105 млн. лв. през 2024 г. Сегашната печалба от около 370 хил. лв. също ще бъде използвана за покриване на тези загуби.

„С това темпо на приходи, може да минат 10–20 години, преди Общината да започне да получава дивидент“, отбеляза Гатев.

Факт е, че Община Пловдив нито лев не е получила от дивиденти през годините. За този „специален подход“ едни бивш министър на икономиката заяви: „Това е много интересно за света на бизнеса, ако е законно. Струва си да помислим за законодателна инициатива в това отношение“ и нарече бизнесменът Гергов „новатор в световното счетоводство“.

От разговора ни с представителя на Общината в АД-то ставна ясно, че е разговарял и с „Общинска собственост“, откъдето са на мнение, че апортираните имоти в дружеството контролирано от Георги Гергов вече не са общинска собственост, което ограничава възможностите за контрол върху тях.

Припомняме, че продажбите на знакови имоти от „Пълдин Туринвест“ стартираха в началото на мандата на кмета Здравко Димитров. Той обаче твърдеше, че не знае за тях. Още по темата четете в статията – Георги Гергов продаде обредния дом и римската таверна в Стария град на Димитър Георгиев за 409 хиляди без ДДС.

Преди да упълномощят Илия Гатев, съветниците ще изслушат неговия доклад и предложение как да се гласува по отделните точки, които ще разглеждат акционерите.

Дневния ред на ОСА включва:

Одобряване на годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.;

Одобряване на годишния финансов отчет за 2023 г. и доклада на независимия одитор;

Разпределение на печалбата за покриване на непокрити загуби;

Дивидент за акционерите не се предвижда.

Както и преизбирането на съвета на директорите с нов мандат до 2030 година.

Случаят отново поставя въпроса за дългосрочната липса на финансова изгода на Община Пловдив от участието ѝ в „Пълдин Туринвест“, необходимостта от засилен контрол и прозрачността на решенията на общото събрание.