Градската управа ще плати 360 хиляди евро с ДДС на външни експерти, които да помогнат при въвеждането на екологичен публичен транспорт по двете общински линии. Консултантите следва да съдействат на администрацията в организацията и управлението на проекта за закупуване и въвеждане в експлоатация на 20 електрически автобуса, с които трябва да оперира „Екобус Пловдив“.

Обществената поръчка за избор на външно звено за изпълнение на проекта „Въвеждане на екологичен, чист и интегриран градски транспорт в град Пловдив“ по ОП „Развитие на регионите“ е обявена във вчерашния почивен ден.

„Избрания изпълнител следва да предостави консултантски услуги и осъществяване на функции по предоставяне на нужната специфична експертиза за осъществяването на проектните мерки, в това число: участие и подпомагане изготвянето на технически спецификации за планираните обществени поръчки за основните дейности от обхвата на проекта, целесъобразно изпълнение на комплекса от мерки, свързани с дейностите по проекта, от гледна точка спецификата на същите, извършване на финансови проверка на разходите и др.“, се казва в описанието към обявената процедура по ЗОП.

От него се разбира, че външният изпълнител ще подпомага дейността на сформирания екип за управление на проекта. Дейността на консултантите ще е фокусирана върху същинското му изпълнение.

Целта е да бъдат закупени електрически автобуси за обществения градски транспорт, които да покрият зони, незастъпени в действащите маршрутни разписания с частните превозвачи, опериращи и управляващи 29 основни местни автобусни линии. По проекта се планира още закупуването на зарядни станции за електробусите, както и надграждане на системата за управление на трафика.

Външният консултант ще помага в подготовката и провеждането на обществените поръчки по всички пера от проекта. От него се очаква да се внесе нужната специализация за целесъобразното проектно изпълнение и приложение на заложените мерки.