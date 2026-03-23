Градската управа прави първи стъпки за разширяването на Пещерско шосе и за изграждане на пътна инфраструктура в един от най-агресивно и плътно застрояващите се райони в момента- Западен. Местният парламент ще гласува предложение на кмета Костадин Димитров официално да поиска от МРРБ чрез областния управител 5 държавни имота край Пещерско шосе, улица „Рая“ и УМБАЛ „Св. Георги“. Ако общината придобие безвъзмездно въпросните парцели, това би отворило възможност за следващи стъпки по създаването на публична инфраструктура, която да обслужва бурно застрояващата се в момента зона.

Петте парцела са на места, на които се предвижда изграждане на нова улична мрежа или разширяване на съществуваща. Колкото до мечтата за широко Пещерско шосе- тя е много далеч от реализиране, тъй като следва да бъдат отчуждени десетки частни имоти и да се инвестират милиони, милиони евро. Стъпката на администрацията да поиска държавен имот за целта е съвсем малка, но все пак е стъпка.

В мотивите към предложението си кметът изтъква, че Западен е един от най-предпочитаните райони, който се разраства изключително бързо.

„Темповете на строеж на нови жилищата, заселването му предимно с млади хора налага осигуряване на една нормална среда за живот. Успешният модел за стратегическо планиране е създаването на квартална структура с цел подобряване на качеството на градската среда, а именно: изграждане на инфраструктурата – улична мрежа и паркова среда, осигуряване на обществени детски заведения – ясли, градини, училища и т.н.”, се казва в предложението на Костадин Димитров.