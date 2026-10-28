Община Пловдив ще инвестира 191 062 евро от тазгодишния бюджет за подобряване на условията за обучение, хранене и спорт на учениците в четири училища. Това реши местният парламент на днешното си кратко съвещание.

87 262 евро бяха осигурени за изграждане на сглобяема, модулна зала за хранене в ОУ „Васил Петлешков“, а с 22 000 евро ще бъде изготвен инвестиционен проект за нов учебен корпус на ОУ „Стоян Михайловски“, който да позволи увеличаване на капацитета на училището. 51 200 евро ще бъдат инвестирани в основен ремонт на три спортни игрища в СУ „Пейо Яворов“– две комбинирани за волейбол и баскетбол и едно за футбол, а 30 600 евро бяха осигурени за изготвяне на идеен инвестиционен проект за изграждане на нов физкултурен салон на ОУ „Райна Княгиня“.

Средствата ще подобрят образователната среда за 2 632 ученици. Подготовката на инвестиционните проекти ще даде възможност за последващо кандидатстване за външно финансиране, а инвестициите в спортни съоръжения и условия за хранене ще допринесат за по-доброто обезпечаване на ежедневните потребности на учениците.