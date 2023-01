Send an email

Follow on Twitter

Общината и Отдел Култура с право на отговор за Hills of Rock

Зам.-кметът по култура Пламен Панов не отговаря на телефона си, за да обясни дали Пловдив ще загуби фестивала Hills of Rock заради бездействие на общината, но пък от пресофиса му излязоха с Право на отговор относно съобщението на организаторите на най-посещаваното събитие под тепетата в последните години. Представяме го без редакторски намеси, но прочетете ремарките на Под тепето след него:

Във връзка с информацията, разпратена до медиите днес от екипа на Fest Team – промоутърската компания, която организира фестивала Hills of Rock в Пловдив със заглавие „Неясна е съдбата на най-големия музикален фестивал у нас Hills of Rock в Пловдив“, в която се твърди, че „Нерешителност, забавяне от страна на общината и административни пречки са сред спънките, които срещат организаторите на рок събитието на България Hills of Rock за 2023“, и още „ …съдбата му отново виси на косъм. Съществува реален риск Пловдив да остане без най-вълнуващото събитие за българските фенове на музиката, заради мудност и колебливост от страна на общината“, бихме искали да направим следните важни уточнения:

– Всяка година фестивалът Hills of Rock в Пловдив се организира след участие по отворена покана за проекти, която се обявява от Фондация „Пловдив 2019“. В този смисъл община Пловдив, общинската администрация не е страна в тази комуникация, както е цитирано в съобщението.

– Фондация Пловдив 2019 обяви отворена покана по програма Наследство през ноември миналата година, като периодът на кандидатстване беше от 07 ноември до 15 декември 2022 г. Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 1 000 000,00 лв . Експертната комисия за разглеждане и оценка на кандидатурите се състои от 7-членното жури и включва представители на културните среди в Пловдив, които имат пряко участие в реализацията на проекта „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. Резултатите по отворена покана „Наследство 2023“ , по която бяха подадени 64 проекта, се очаква да бъдат публикувани до 22.01.2023 г. Информация за това е публикувана и на сайта на фондацията.

– Промоутърската компания Fest Team е кандидатствала при условията, обявени в поканата, които можете да прочетете на https://plovdiv2019.eu/bg/opencall. Забавяне към днешна дата – 20 януари по процедурата няма, както и „нерешителност, забавяне от страна на общината и административни пречки“.

Уточнения от Под тепето:

Не е истина, че Община Пловдив и общинската администрация не са страна в комуникацията с организаторите на Hills of Rock.

Първо, Фондацията е Общинска.

Второ, заместник-кметът по култура Пламен Панов е основен елемент във всяко едно решение, което се взима във Фондация „Пловдив 2019“ и в Управителния й съвет. Именно той е председател на въпросния УС.

Като такъв, по негово предложение се наложи идеята жури да избира кой проект и с колко да бъде финансиран от бюджета на Фондацията по тазгодишната отворена покана. Различното през 2023г., е че тези проекти ще се реализират изцяло с общински средства. През 2020, с двете си програми Наследство, Фондация „Пловдив 2019“ и след това УС решаваха как да бъдат разпределяни за програмиране средствата от наградата Мелина Меркурий, заслужени след успешното провеждане на Европейска столица на културата.

Освен това членовете на журито тази година са посочени именно от Пламен Панов, като председател на Управителния съвет, а в него влизат и служители на културното ведомство към Общината, което той ръководи. Така че първият извод на пресофиса му е абсолютно неотговарящ на истината. Панов е човекът, който ръководи процеса.

Трето, ако общината няма общо с решенията и процедурите във Фондацията, как знае как е кой е кандидатствал по тази покана?

Освен това общинската администрация винаги е била постоянен партньор на фестивала от гледна точка на логистика и цялостна организация. Отдел Култура пък е този, който преди години бе основен двигател в появата на този така мащабен рок формат в града.

Въпросът, който изплува от днес, е един: Иска ли Община Пловдив и зам.-кметът й по култура Пламен Панов да има Hills of Rock в Пловдив и тази година, или ще направят така, че роденият именно под тепетата фестивал да се премести напълно и завинаги в София?