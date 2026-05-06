Общината грейва в розово за Джирото

Сградата на Община Пловдив ще грейне в розово по повод Giro d’Italia. Днес течеше подготовката за специалната светлинна визия, като техници монтираха осветлението на фасадата.

Преди няколко дни инсталация от чадъри обагри в розово Главната улица в района на Римския форум. Очаква се и други сгради в града да „порозовеят“, тъй като именно розовото е емблематичният цвят на Джирото.

Пловдив порозовява за Giro d’Italia