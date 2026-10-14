Община Пловдив е влязла в разговори с концесионера на спирките за трайното премахване на изоставените павилиони на „Лафка“. Това съобщи кметът Костадин Димитров пред журналисти днес, дни след като стана ясно, че казусът с неугледните съоръжения ще стигне и до институциите в София след сигнал на народния представител Чило Попов.

Какво ще се случва с изоставените павилиони на Lafka в Пловдив

Димитров обяви и днес е провел среща с управата на фирмата концесионер. Целта е да бъде уточнено какви съоръжения трябва да има по спирките в града, както и да бъдат обсъдени съображенията на дружеството във връзка с договора за концесия.

Основното притеснение на компанията, която стопанисва всички заслони по градската транспортна мрежа, е свързано с постоянния вандализъм и почти ежедневните посегателства върху спирките. Дружеството е ангажирано с поддръжката им, а ремонтите след подобни щети са за негова сметка.

Очаква се концесионерът да разгледа и въпроса с инсталираниите „боксови круши“ и автомати за игри, които се появиха по спирките в Пловдив и предизвикват постоянно недоволство сред гражданите. Съоръженията буквално заляха спирките в града, а премахването им също е сред очакваните стъпки за промяна на облика им. Затова се обмисля поставяне на камерите за видеонаблюдение на заслоните. А след това може да се мисли и по темата с обновяването им.

От коментара на кмета стана ясно, че още не е договорен конкретен срок за премахването на павилионите, нито е потвърдено окончателно решение на концесионера.