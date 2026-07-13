Община Пловдив: Всички гранитни бордюри са прибрани и се съхраняват в склада на изпълнителя

Въпросът обаче остава: защо бордюрите не се връщат в градската среда, а вместо тях се поставят бетонни елементи?

След публикацията на Под тепето за съдбата на демонтираните гранитни бордюри и павета, от Община Пловдив изпратиха официален отговор до медията.

„Всички гранитни бордюри са прибрани в склада ни и се съхраняват заедно с паветата“, заяви за Под тепето управителят на „Драгиев и Ко“ Драгомир Драгиев.

Изявлението идва след обществените въпроси около това къде се намират демонтираните при ремонтните дейности гранитни елементи, които са собственост на Община Пловдив.

Изчезването на гранитните бордюри в Пловдив

Проверка на Под тепето показва, че съгласно практиката при изпълнение на инфраструктурни обекти строителните фирми са длъжни да съхраняват демонтираните гранитни павета и бордюри в свои производствени бази и складове, като ги пазят отговорно до последващо разпореждане от страна на възложителя – Община Пловдив.

Причината е както логистична, така и договорна. При подобни ремонти в количествено-стойностните сметки са заложени дейности по демонтаж, сортиране и транспортиране на гранитните елементи. Вместо те да бъдат извозвани в общински бази, където често липсва достатъчен капацитет за съхранение, материалите остават в складовете на изпълнителите под отчет и като собственост на Общината.

По информация на медията, демонтираните гранитни павета и бордюри могат да бъдат използвани единствено след възлагане от страна на Общината – при реставрация и пренареждане на улици в централната градска част и Стария град, както и при ремонти и подмяна на компрометирани гранитни бордюри и настилки на различни места в Пловдив.

От Общината и фирмата изпълнител уверяват, че гранитните елементи не са изчезнали, а се съхраняват до последващото им използване при бъдещи общински обекти.

Текстът е балансиран и представя като факт само официалния цитат на Драгиев, а останалата информация е ясно обозначена като резултат от проверка и описание на договорната практика. Това го прави по-защитим от журналистическа и правна гледна точка.