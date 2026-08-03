Администрацията заяви, че се запознава подробно с доклада на Съвета на Европа

Одитът е категоричен управлението е „неадекватно“

Община Пловдив ще предприеме необходимите мерки за изпълнение на препоръките от мониторинговия доклад на Съвета на Европа за Младежкия център. Това заявиха от общинския пресцентър в отговор на въпросите на „Под тепето“ след публикуването на документа.

Съветът на Европа замрази Знака за качество на Младежкия център в Пловдив

„Запознаваме се подробно с всички препоръки на доклада и ще вземем необходимите мерки за изпълнението им“, посочиха от администрацията.

Ресорният заместник-кмет по спорт и младежки дейности Николай Бухалов не беше открит за коментар в петък, тъй като отсъстваше от града, когато резултатите от одита станаха публични.

Докладът на Съвета на Европа доведе до временно замразяване на Знака за качество на Младежкия център – международно признание, което удостоверява спазването на стандарти за младежка работа. Както „Под тепето“ вече писа, мярката не означава прекратяване на дейността на центъра, а е свързана с изпълнение на конкретни препоръки за подобряване на работата.

Съветът на Европа може временно да замрази Знака за качество на Младежки център-Пловдив

В документа са посочени проблеми, свързани с управлението, работата на екипа, комуникацията и фокуса върху основната мисия на центъра – младежката работа и неформалното образование.

След публикуването на доклада представители на младежкия сектор също настояха за промени и възстановяване на доверието между центъра, младите хора и организациите, които работят с тях.

След доклада на ЕК: Младежкият сектор също настоява за промени в Младежкия център в Пловдив

Предстои да стане ясно какви конкретни действия ще предприеме Община Пловдив и в какви срокове ще бъдат изпълнени препоръките на Съвета на Европа.

Одитът е категоричен управлението е „неадекватно“.

Медията ни не успя да се свърже и днес с ръководителят на Младежкия център – Величка Лазарова, която има подадена молба за отпуск, след излизането на данните от доклада. Макар експертите да не използват термина „личностен проблем“, те описват дълбок срив в лидерството и организационната култура, който е пряко свързан с начина на управление на настоящия директор. Докладът оценява лидерството и управлението като „неадекватни“.

Очаквайте подробности по темата.

„Под тепето“ ще проследи развитието на казуса.