Община Пловдив маха касиерите от най-популярните паркинги

Процедурата е в ход, но финансирането още не е осигурено – засегнати са центърът, „Тракия“ и зоната около Гребната база

Община Пловдив подготвя премахването на касиерите от девет от най-натоварените общински паркинги в града и преминаването им към напълно автоматизиран режим с бариери и камери за разпознаване на регистрационни номера. Към момента обаче тече само административната процедура по избор на изпълнител, а финансирането все още не е осигурено.

Обществената поръчка е за доставка и монтаж на оборудване за надграждане и разширяване на системите за управление на паркинги на територията на Пловдив. Тя е обявена с клауза „без осигурено финансиране“, което означава, че договор може да бъде подписан, но реалното изпълнение ще започне едва след като общината намери средства или осигури бюджетен излишък.

Автоматизация се планира за девет ключови локации в града:

паркингът при хотел „Тримонциум“

ул. „Петко Д. Петков“

ул. „Звезда“

ул. „Владивосток“

бул. „Шести септември“

„Рилон Център“

паркингът при магазин „Перла“ в район „Тракия“

паркингът при зала „Колодрума“

Гребната база

Към момента всички паркинги продължават да работят по стария режим – със служители на място и ръчно таксуване. След внедряването достъпът ще се осъществява чрез автоматични бариери и камери за разпознаване на номера, без необходимост от касиери в кабинките.

Новите системи ще позволяват плащане с дебитни и кредитни карти, както и чрез мобилни устройства. Очаква се това да намали опашките и да ускори влизането и излизането от натоварените паркинги.

Прогнозната стойност на поръчката е 191 734,46 лева без ДДС. Подадена е една оферта – от фирма „Анди БГ“ ООД. Ако тя бъде окончателно избрана и бъде осигурено финансиране, ще започне реалното внедряване на системите. В документацията е заложена и 24-месечна гаранционна поддръжка на хардуера и софтуера след пускането им в експлоатация.

Освен тези девет обекта, общината поддържа и други по-малки паркинги със свободен режим или с абонамент за живущи, които на този етап не са включени в автоматизацията.

