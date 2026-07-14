Община Пловдив иска от държавата имот за нова детска ясла в „Южен“

Общинският съвет ще поиска безвъзмездно прехвърляне на държавен имот, за да може общината да изгради детска ясла и обществена сграда в един от най-бързо развиващите се райони на града



Недостиг на места и спор за друг терен в района

Община Пловдив ще поиска от държавата безвъзмездно да ѝ прехвърли собствеността върху имот в район „Южен“, за да може да разшири социалната инфраструктура с изграждането на детска ясла и сграда за обществено обслужване. Предложението е включено като първа точка в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет на 16 юли.

Искането обхваща поземлен имот и самостоятелен обект в сграда, намиращи се в квартал 170 по плана на кв. „Въстанически“ – юг. Според устройствените показатели теренът е отреден за жилищно застрояване и обществено обслужване, а намерението на общината е там да бъде развита образователна и социална инфраструктура.

Районът расте, местата за деца не достигат

В мотивите към предложението се посочва, че район „Южен“ е сред най-бързо развиващите се части на Пловдив. През последните години там се изграждат десетки нови жилищни сгради, а механичният прираст на млади семейства води до все по-сериозен недостиг на места в детските заведения.

От администрацията отбелязват, че съществуващите детски ясли и градини в района вече работят при максимален капацитет, което налага разширяване на социалната база и изграждането на нови обекти за най-малките жители.

Защо общината не е собственик

Любопитен е и статутът на имота. Преди години държавата е учредила на Община Пловдив право на строеж, но е запазила собствеността върху изградените обекти. Така към момента общината ги управлява безвъзмездно, без да е техен собственик.

Именно затова местната власт настоява имотът да бъде окончателно прехвърлен в общинска собственост. Според администрацията това ще даде възможност за по-лесно планиране на инвестиции, кандидатстване за финансиране и реализиране на бъдещи проекти за образователна инфраструктура.

Решението не зависи само от Общинския съвет

Ако местният парламент одобри предложението, процедурата тепърва започва.

Община Пловдив ще отправи официално искане чрез областния управител до министъра на регионалното развитие и благоустройството. След това министърът трябва да внесе предложение в Министерския съвет, който единствен може да вземе окончателното решение за безвъзмездното прехвърляне на държавния имот.

В документите не е посочен срок, в който държавните институции трябва да се произнесат по искането.

От администрацията обаче подчертават, че необходимостта от нова детска ясла и обществена инфраструктура е спешна заради интензивното жилищно строителство и постоянно увеличаващия се брой семейства с малки деца в район „Южен“.

Темата неизбежно насочва вниманието към друг спорен казус в същия район.

Сигнал от Кичука: Поредно унищожаване на зелени площи в Южен

Докато администрацията аргументира необходимостта от придобиването на нов държавен имот с недостига на места в детските заведения, вече близо половин година на ул. „Славееви гори“ оспорват изграждането на жилищен комплекс върху терен, който според тях новият Общ устройствен план определя за образователна и обществена инфраструктура. По случая текат проверки, заявления по ЗДОИ и обмен на позиции между гражданите и Община Пловдив, която отстоява тезата, че строителството е законосъобразно.

Ако район „Южен“ действително изпитва остър недостиг на места в детските заведения, защо паралелно се води спор дали друг терен, който според гражданите е предназначен за образователна инфраструктура, се застроява с жилищен комплекс?

снимка: строеж в парцел предназначен за образование на ул. „Славееви гори“ в район „Южен“