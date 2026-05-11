Общината предлага компенсация до 25 500 евро за два месеца, но в документа липсва името на фирмата, която ще получи средствата. Защо без име?

Решението влиза за гласуване след 3 дни.

Община Пловдив предлага да изплати до 25 500 евро без ДДС за поддържането на дейността на Автогара „Север“, но в официалното предложение до Общинския съвет, което трябва да бъде гласувано на извънредна сесия този четвъртък, не е посочено името на юридическото лице, което ще получи средствата.

В документа се говори единствено за компенсация към „ползвателя на автогарата“, като е фиксирана и конкретна сума – 12 750 евро месечно за срок от два месеца.

Решението предстои да бъде гласувано на 14 май от съветниците на Пловдив.

Кой е „ползвателят“?

Макар в предложението това да не е уточнено, към момента оператор и фактически ползвател на Автогара „Север“ е „Хеброс бус“ АД, представлявано от транспортния предприемач Веселин Дошков.

Именно дружеството извършва автогаровата дейност, продажбата на билети и обслужването на пътниците, въпреки че собствеността върху терена вече е в частни ръце.

Частен терен, общинска компенсация

Теренът на Автогара „Север“ не е общински. По публична информация той е придобит от инвеститори, сред които е и Петко Ангелов, а за мястото има намерения за бъдещо застрояване.

Това означава, че общината предлага да използва публични средства, за да поддържа дейността на автогара, която:

е на частен терен;

се управлява от частен оператор;

има неясно бъдеще.

Защо без име?

Липсата на изрично посочено юридическо лице в предложението повдига въпроси:

защо получателят на средствата не е назован;

на какво правно основание ще бъде извършено плащането;

и как Общинският съвет ще гласува компенсация към субект, който не е идентифициран в документа.

Това вероятно ще бъде една от основните теми в предстоящия дебат в местния парламент.