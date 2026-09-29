Общината ще направи вътрешна корекция в току-що приетия Бюджет 2026, за да откупи последния частен етаж от рушащия се паметник на културата на Сахат тепе

Администрацията на град Пловдив бърза с процедурата, тъй като пълната собственост над емблематичния имот, познат като „Къщата с кулата“ на ъгъла ул. „Лейди Странгфорд“ и „Антим I“, е задължително условие за кандидатстване по програмите за реставрация към Министерството на културата. Предложението е на зам.-кмета по строителство инж. Хакъ Саакъбов за включване на апартамента в Годишната програма за общинска собственост и предстои да бъде разгледано от Общинския съвет на сесия утре, научи репортерът ни. Тъй като сумата от 300 000 евро не е заложена в основната рамка на новоприетия градски бюджет, който бе гласуван едва на 17 септември т.г..

Бюджетът на Пловдив за 2026 г. мина след близо пет часа дебати

След неговото влизане в сила кметът ще внесе извънредно искане до местния парламент за актуализация на капиталовата програма, за да може да осигури необходимите средства за целта.

Сегашното бързане на администрацията е финалната стъпка от решението на Общинския съвет, взето на 30 април 2026 г. Тогава съветниците одобриха купуването на последната 1/3 от сградата (апартамент от 120 кв. м на третия етаж) от наследниците на имота – Шанс за Къщата с кулата да се реставрира и да стане културен център.

Сделката има за цел да прекрати десетилетия на бездействие.

Хронология на едно дълго спасяване

Сагата около бившия Втори полицейски участък се точи от години. Къщата с кулата на „Антим I” е вписана като паметник на културата през 1985 г.

През 2018 г. от „Под тепето“ алармирахме с журналистическо разследване, че Община Пловдив буквално е абдикирала от паметника на културата. Тогава градската управа притежава 2/3 от имота, но го оставя да се руши, покривът тече, кулата е компрометирана, а в същото време в част от него живеят общински наематели при лоши условия. Пдробности четете в статията

Общината абдикира от Къщата с кулата

Голямата промяна започна с решението на местния парламент от април 2026 г., когато общината обяви намерението си след пълното откупуване сградата да не се препродава, а да бъде изцяло реставрирана и превърната в нов културен център на Пловдив. С осигуряването на средствата и придобиването на пълния контрол, Община Пловдив планира да спре разрухата на 120-годишния архитектурен паметник.

Снимка: архив Под тепето