Обновяват парка в Златитрап

Новият зелен оазис ще е първото нещо, което посреща хората в селото от община Родопи и ще има площадно пространство с мотиви от български шевици

Големият парк в пловдивското село Златитрап ще се превърне в много по-красиво, по-модерно и привлекателно място за всички, след завършването на проекта за неговата реконструкция. Това съобщи пред Под тепето кметът Светослава Томова, която заедно с кмета на Община Родопи даде старт на проекта.

На символичната първа копка и водосвет на откриването на строителната площадка на големия парк в селото дойдоха десетки жители.

„Ремонтът е дълго чакан от жителите, а ние, като ръководство, работим по проекта от близо година и половина. Изработихме заданието, направихме проект и осигурихме финансиране. В парка ще има център за игри, развлечения и отдих под сенките на зеленината, която ще запазим основно, като премахнем само компрометираните дървета и залесим с нови„, разказа Томова.

На площ от близо 1 декар е предвидено да бъде изграден специално проектиран площад с мотиви от българска шевица – канатица, символ на безкрайност и вечен живот.

Ще изградим нови алеи, осветление, озеленяване, нов сондаж и поливна система, уточни още кметицата.

В Златитрап живеят много млади семейства с деца и всички очакват реновираният парк да се превърне в предпочитано място за забавления на малчуганите и почивка на техните родители, баби и дядовци.

Селото се слави с първия интермодален терминал в България и до него се стига с влак от Пловдив за по-малко от 10 минути. То ви посреща с цветна, пъстра атмосфера на самата гара и веднага след нея е разположен местния парк. под тепето ви разходи на Цветна неделя в Златитрап.