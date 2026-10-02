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Обвиняемата за длъжностно присвояване на 147 000 евро проф. Милева се върна на работа в ПУ

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 19:15ч, петък, 2 октомври, 2026
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Ръководството на ВУЗ-а: Поради липса на правно основание – т.е. не е лишена по съдебен път от правото да заема длъжността заместник-ректор, проф. Милева е част от ръководния и преподавателския състав на университета

Обвиняемата за длъжностно присвояване на 147 000 евро от бюджета на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Невена Милева, заместник-ректор по проектната дейност на висшето учебно заведение, се завърна на работното си място в ректората. Появата й тази седмица предизвиква високо напрежение в ПУ, тъй новината за ареста на една от най-висшестоящите дами в йерархията на ВУЗ-а и последвалото обвинение в злоупотреби със средства в особено големи размери все още е болезнена тема за много представители на академичния състав. А и е все още доста прясна- икономическа полиция влезе в Алма-матер в средата на юни тази година.

Припомняме, че по делото е обвинен и собственик на строителна фирма от Смолян, сочен като помагач в схемата. Според прокуратурата чрез фиктивни трудови договори с 13 души от бюджета на Пловдивския университет са били присвоени 147 000 евро. По случая са обвинени заместник-ректорът проф. Невена Милева и строителният предприемач от Смолян, а разследването обхваща и обществени поръчки на висшето училище.Според държавното обвинение престъпната дейност е извършвана в периода от октомври 2024 г. до февруари 2026 г. На брифинг на 19 юни разследващите обявиха, че тепърва ще се установява дали схемата с фиктивните назначения е единственият механизъм за отклоняване на средства или проверката ще обхване и други финансови операции и обществени поръчки на висшето училище.

„Към момента разследването продължава активно, производството си върви. Остава си обвиняема по делото и е с мярка за неотклонение „парична гаранция“ на стойност 15 хиляди евро“, съобщи за Под тепето наблюдаващия прокурор по делото Галина Андреева, потърсена от медията по повод развитието на производството срещу заместник-ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и директор на поделение „Научна и проектна дейност“ проф. д-р Невена Милева.

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Въпреки огромният скандал и имиджовите вреди за университета, ръководството му е решило, че проф. Милева трябва да продължи да изпълнява служебните си ангажименти по същия начин, както и преди- да ръководи екипа, който на практика управлява всички всички международни и национални програми, които висшето училище реализира.

“ Казусът с проф. Невена Милева се намира в досъдебна фаза, когато разследващите органи под надзора на прокурора все още събират доказателства. Един от основните принципи, прогласен в чл.16 от НПК, е презумпцията за невиновност. Според този основен принцип „Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда“. До момента спрямо проф. Милева не са поискани и не са наложени мерки за процесуална принуда, включително временно отстраняване от длъжност, ако заеманата позиция пречи на обективното разследване.
Поради липса на правно основание – т.е. не е лишена по съдебен път от правото да заема длъжността заместник-ректор, проф. Милева е част от ръководния и преподавателския състав на университета“, се казва в позиция на ПУ „Паисий Хилендарски“, пратена на медията след отправени официално въпроси до ръководството на ВУЗ-а по казуса с проф. Невена Милева до ръководството на ВУЗ-а и връщането й на работа.

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“ От страна на ПУ „Паисий Хилендарски“ е направена цялостна и задълбочена ревизия на ръководеното от нея поделение „Научнопроектна дейност“ в резултат на което не са открити проблеми в нито един от проектите на Университета. Предписани са единствено препоръки за оптимизиране на дейността на звеното“, допълват в позицията си след нашите питания от ПУ.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 19:15ч, петък, 2 октомври, 2026
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Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

3 коментари

  3. Няма, няма! То това са дребни суми, при цялото мащабно крадене по проекти от ВУЗ-а. А и не само от този университет! Публична тайна е, колко милиони се „усвояват“ годишно от всички, които имат достъп да подобни проекти, без реално да се върши нищо!

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