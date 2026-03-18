Обезопасяват хиляди ел. стълбове заради лешояди и орли

Над 15 000 електрически стълба ще бъдат обезопасени на територията на три държави – България, Турция и Северна Македония по проект, финансиран основно от програма LIFE, който се изпълнява с водещ партньор EVN Електроразпределение – Юг България. Част от програмата са също Българското дружество за защита на птиците, EVN Македония, Македонското екологично дружество и Турското екологично дружество.

Освен електрическите стълбове ще бъдат поставени и хиляди дивертори (светлоотразители), които също ще спасят животи на птиците. Подбраните места са по трасетата и местообитанията на царския орел и египетския лешояд. Целият проект е на стойност 11,3 млн евро, от които Европейската комисия инвестира 8,5 млн, а останалите средства са съфинансиране от партньорите – от които близо 2 млн евро от ЕВН България. Проектът ще се изпълнява в продължение на 5 години.

Най-много стълбове ще бъдат обезопасени на територията на България – около 8700, в Турция – около 5000, а в Северна Македония около 3000. Там са набелязани 4 зони – в района на Тиквеш, Тиквешкото езеро, Овче Поле и зона от няколко населени места около Неготино. Това е първи подобен проект, който обединява няколко държави и един от най-новаторските в тази насока, със съфинансиране по програма LIFE.

Калина Трифонова от ЕВН разказа, че в предходни години вече са обезопасени над 10 000 електрически стълба, а досегашният опит е помогнал да се подобри технологията, с която това се прави. Използват се и иновации, като например използването на дронове при труднодостъпни стълбове, сподели тя. Самите изолации, които се поставят ще помогнат и за по-доброто качество на преноса на електричество до домакинствата, като така ще има по-малко прекъсвания, причинени от сблъсъка на птици с електропроводи, разказа и Здравко Братове от компанията.

Този проект и работата с ЕВН е уникален пример за качествена дейност за Европа, а може би и за целия свят, сподели Стоян Николов от БДЗП. Измерват се множество показатели и се следи детайлно всичко, което се прави за защита на птиците, което е истински екологичен проект, а не обикновен green-washing, добави той.

Николов допълни, че тези птици имат изключително важна роля за цялостната екосистема, като днес в градовете не усещаме колко са важни лешоядите, но те вършат роля при различни епидемии по животните, а дори преди години са изиграли важна роля и в България при епидемия при животните. Лешоядите унищожаваха труп на животни за половин час, докато алтернативата беше да се чака с дни екип от екарисаж от Шумен, на който се плащаха и допълнителни разходи, коментира той. Орлите пък са важни за контрол на популацията от гризачи.

Смъртността от сблъсък с електропроводи е значителен процент от общата смъртност на тези птици и обезопасяването има огромен ефект, добави той, като наблюдаваме непрекъснат ръст на тези птици в дивата природа.