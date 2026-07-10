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„Нямаме търпение да ви видим!“ Сиан Евънс покани лично пловдивчани за концерта на Kosheen на Античния театър

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:16ч, петък, 10 юли, 2026
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Легендарната британска група ще свири за първи път на сцената на Античния театър на 7 август

Броени седмици преди първия концерт на Kosheen на Античния театър, вокалистката на британската група Сиан Евънс отправи специално видеообръщение към българските фенове.

В краткото послание тя благодари за подкрепата през годините и кани публиката на двата концерта на групата у нас, като признава, че музикантите нямат търпение отново да се срещнат с българските си почитатели.

На 7 август Kosheen ще излязат за първи път на сцената на Античния театър в Пловдив – концерт, който се очаква да бъде едно от музикалните събития на лятото под тепетата.

Ден по-рано, на 6 август, групата ще свири в столичния клуб „Маймунарника“.

След повече от две десетилетия на сцената Kosheen продължават да бъдат сред най-разпознаваемите имена в европейската електронна музика. Парчета като Hide U, Catch, Hungry и All In My Head превърнаха британската формация в емблема на началото на новия век, а харизматичният глас на Сиан Евънс остава запазената марка на групата.

След завръщането си на концертната сцена през последните години Kosheen продължават активно да обикалят Европа, а концертите им са известни с енергичното си звучене и силния контакт с публиката.

Организаторите от Event Masters вече пуснаха в продажба билетите за двата концерта, като пловдивското шоу ще даде възможност на феновете да чуят на живо едни от най-големите хитове на групата в атмосферата на Античния театър.

Видеообръщението на Сиан Евънс към българските фенове може да бъде видяно в официалната Facebook страница на организаторите.

Билети – Grabo и ePayGo

снимка на корицата: by_Yagub Allahverdiyev

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:16ч, петък, 10 юли, 2026
1 195 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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