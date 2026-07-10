„Нямаме търпение да ви видим!“ Сиан Евънс покани лично пловдивчани за концерта на Kosheen на Античния театър

Легендарната британска група ще свири за първи път на сцената на Античния театър на 7 август

Броени седмици преди първия концерт на Kosheen на Античния театър, вокалистката на британската група Сиан Евънс отправи специално видеообръщение към българските фенове.

В краткото послание тя благодари за подкрепата през годините и кани публиката на двата концерта на групата у нас, като признава, че музикантите нямат търпение отново да се срещнат с българските си почитатели.

На 7 август Kosheen ще излязат за първи път на сцената на Античния театър в Пловдив – концерт, който се очаква да бъде едно от музикалните събития на лятото под тепетата.

Ден по-рано, на 6 август, групата ще свири в столичния клуб „Маймунарника“.

След повече от две десетилетия на сцената Kosheen продължават да бъдат сред най-разпознаваемите имена в европейската електронна музика. Парчета като Hide U, Catch, Hungry и All In My Head превърнаха британската формация в емблема на началото на новия век, а харизматичният глас на Сиан Евънс остава запазената марка на групата.

След завръщането си на концертната сцена през последните години Kosheen продължават активно да обикалят Европа, а концертите им са известни с енергичното си звучене и силния контакт с публиката.

Организаторите от Event Masters вече пуснаха в продажба билетите за двата концерта, като пловдивското шоу ще даде възможност на феновете да чуят на живо едни от най-големите хитове на групата в атмосферата на Античния театър.

Видеообръщението на Сиан Евънс към българските фенове може да бъде видяно в официалната Facebook страница на организаторите.

Билети – Grabo и ePayGo

снимка на корицата: by_Yagub Allahverdiyev