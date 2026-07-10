Легендарната британска група ще свири за първи път на сцената на Античния театър на 7 август
Броени седмици преди първия концерт на Kosheen на Античния театър, вокалистката на британската група Сиан Евънс отправи специално видеообръщение към българските фенове.
В краткото послание тя благодари за подкрепата през годините и кани публиката на двата концерта на групата у нас, като признава, че музикантите нямат търпение отново да се срещнат с българските си почитатели.
На 7 август Kosheen ще излязат за първи път на сцената на Античния театър в Пловдив – концерт, който се очаква да бъде едно от музикалните събития на лятото под тепетата.
Ден по-рано, на 6 август, групата ще свири в столичния клуб „Маймунарника“.
След повече от две десетилетия на сцената Kosheen продължават да бъдат сред най-разпознаваемите имена в европейската електронна музика. Парчета като Hide U, Catch, Hungry и All In My Head превърнаха британската формация в емблема на началото на новия век, а харизматичният глас на Сиан Евънс остава запазената марка на групата.
След завръщането си на концертната сцена през последните години Kosheen продължават активно да обикалят Европа, а концертите им са известни с енергичното си звучене и силния контакт с публиката.
Организаторите от Event Masters вече пуснаха в продажба билетите за двата концерта, като пловдивското шоу ще даде възможност на феновете да чуят на живо едни от най-големите хитове на групата в атмосферата на Античния театър.
Видеообръщението на Сиан Евънс към българските фенове може да бъде видяно в официалната Facebook страница на организаторите.
снимка на корицата: by_Yagub Allahverdiyev
Един коментар
Гледал съм Kosheen на живо – направиха невероятно представяне в лек дъжд тогава. Хората не искаха да си тръгват.