Жители сигнализират за блокиран достъп при ремонта на „Цанко Дюстабанов“, общината дава обход, който на практика е труден за изпълнение

Жители на района около ул. „Цанко Дюстабанов“ в Пловдив сигнализират, че ремонтните дейности и въведената временна организация на движението на практика блокират нормалния достъп до бул. „Цар Борис III Обединител“. По думите им кварталът с двата университета – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Технически университет – София, филиал Пловдив остава без реално удобен изход към централната градска част.

Сигналът пристигна днес вследствие на новината, че общината е възстановила движението по „Цанко Дюстабанов“ и финализира обновяването около университетите.

Пловдивчани: Под блокада сме, без нормален излаз към централния бул. „Цар Борис III Обединител“

Причината е продължаващата рехабилитация на ул. „Цанко Дюстабанов“ в участъка от ул. „Цар Асен I“ до ул. „Крали Марко“, където е въведено спиране на трафика до 27 юни. Според живеещи и работещи в района почти всички улици са еднопосочни, което допълнително ограничава възможностите за излизане от квартала.

След сигналите отправихме запитване до Община Пловдив за официални обходни маршрути. Оттам посочиха, че движението може да се осъществява по няколко алтернативни трасета – през ул. „Крали Марко“, „Д-р Г. М. Димитров“, „Цар Асен“ и обратно към ул. „Цанко Дюстабанов“, както и през ул. „Авксентий Велешки“, „Булаир“ и съседните улици.

Вижте как се влиза и излиза в квартала с двата университета ПУ и ТУ

Въпреки това при нанасяне на маршрутите върху градската карта се оказва, че придвижването е силно затруднено заради еднопосочните улици и липсата на директна връзка към бул. „Цар Борис III Обединител“. На практика това означава значително заобикаляне и удължено време за излизане от района.

Картата на корицата показва маршурта за влизане в квартала откъм бул. „Цар Борис III Обединител“ , който според информацията дадена ни от пресцентъра на ОБщина Пловдив за временната организация на движението, която липсваше в изпратеното прессъобщение е: от бул. „Цар Борис III Обединител“ надясно по ул. „Крали Марко“, наляво по ул. „Д-р Г. М. Димитров“, наляво по ул. „Цар Асен“ и надясно по ул. „Цанко Дюстабанов“. Може да се излиза от квартала и по ул. „Г. М. Димитров“ към ул. „Иван Вазов“ и към ул. „Авксентий Велешки“.

Следващата карта, показва втори маршрут: от ул. „Авксентий Велешки“ по ул. „Булаир“, наляво по ул. „Цар Асен“ и на ляво по ул. „Цанко Дюстабанов“.

Жители на квартала определят ситуацията като „блокада“ и настояват за по-ясно обозначени и реално приложими обходни маршрути при подобни ремонти, особено в зони с висока концентрация на университети, жилищни сгради и трафик.