Няма пропадане по бул. „Васил Априлов“, твърди изпълнителят

Таня Грозданова 12:15ч, сряда, 29 април, 2026
Твърденията за пропадания по бул. „Васил Априлов“ не отговарят на истината. Това каза пред репортер на медията ни кметът на Пловдив Костадин Димитров, който тази сутрин обяви, че е пуснато движението по локалите до кръговато на Гарата.

След сигнал за пропадане на източното локално платно на пробива под Централна гара и последвалата информация от Община Пловдив, се свързахме и с ръководителя на проекта от фирмата изпълнител Николай Николов за коментар.

Няма пропадания на уличното платно, категорично. Може да го наречем специфика на ландшафта – там, където бордюрът изглежда наклонен, е изпълнен по проект“, заяви той.

По думите му на посочените места е предвиден и изпълнен линеен отводнител за дъждовни води, както и точков отток.

Важно е да се отбележи, че обектът все още не е пуснат в експлоатация, коментира Николов.

В момента се допуска преминаване на пешеходци и моторни превозни средства при временна организация на движението, уточни изпълнителят.

Той допълни, че ако бъдат установени каквито и да е дефекти, те ще бъдат отстранени преди окончателното въвеждане на участъка в експлоатация, уверяват от изпълнителя.

Един коментар

  1. Вярно е, няма пропадане. Просто изпълнението е безобразно. Между тротоара и платното има почти половин метър разлика. И като няма такива високи бордюри, взели че направили ивицата до бордюра под наклон. Уж с павета, за незрящите, но точно за тях е най-опасно.

