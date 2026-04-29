Няма пропадане по бул. „Васил Априлов“, твърди изпълнителят
Твърденията за пропадания по бул. „Васил Априлов“ не отговарят на истината. Това каза пред репортер на медията ни кметът на Пловдив Костадин Димитров, който тази сутрин обяви, че е пуснато движението по локалите до кръговато на Гарата.
След сигнал за пропадане на източното локално платно на пробива под Централна гара и последвалата информация от Община Пловдив, се свързахме и с ръководителя на проекта от фирмата изпълнител Николай Николов за коментар.
„Няма пропадания на уличното платно, категорично. Може да го наречем специфика на ландшафта – там, където бордюрът изглежда наклонен, е изпълнен по проект“, заяви той.
По думите му на посочените места е предвиден и изпълнен линеен отводнител за дъждовни води, както и точков отток.
Важно е да се отбележи, че обектът все още не е пуснат в експлоатация, коментира Николов.
В момента се допуска преминаване на пешеходци и моторни превозни средства при временна организация на движението, уточни изпълнителят.
Той допълни, че ако бъдат установени каквито и да е дефекти, те ще бъдат отстранени преди окончателното въвеждане на участъка в експлоатация, уверяват от изпълнителя.
Вярно е, няма пропадане. Просто изпълнението е безобразно. Между тротоара и платното има почти половин метър разлика. И като няма такива високи бордюри, взели че направили ивицата до бордюра под наклон. Уж с павета, за незрящите, но точно за тях е най-опасно.