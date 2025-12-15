Някои стоки в „Магазин за хората“ се оказаха по-скъпи от хипермаркетите

Обяснението: Целта е хората от малките населени места да не пътуват десетки километри до големите магазини

Мобилният магазин на инициативата ползва също съществуваща от години линия на КООП, а цените са договорени само за два месеца

С опашка от желаещи да пазаруват изгодно започна в Куклен националната инициатива „Магазин за хората“. Както Под тепето ви съобщи по-рано днес първият щанд от проекта заработи официално в града с 48 артикула от потребителската кошница, предлагани с търговска надценка до 10 процента.

На откриването изпълнителният директор на „Магазин за хората“ ЕАД Николай Петров подчерта, че основното предимство на инициативата не е конкуренцията с големите вериги, а достъпът до стоки от първа необходимост за хората в малките населени места.

„Идеята е хората да не пътуват по 30–50 километра до хипермаркети, за да купят по-евтини продукти, а да ги имат под ръка всеки ден“, обясни Петров.

Първите клиенти в Куклен коментираха, че цените са приемливи, а възможността да пазаруват близо до дома си е важна, особено за пенсионерите.

„Пенсиите не стигат, затова гледаме всяка стотинка. Е, на- вчера пратих сина да види как е на магазина на края на града. Олио 2.10. Тука 2.60. За какво говорим? То ще е така ден-два ниско, после вдигаме. Ясна си е тая работа“, коментира възрастен мъж от града, докато гледа децата от местната детска градина да играят на стълбите пред казиното по време на откриването.

Освен стационарните щандове в магазините от веригата КООП, инициативата разполага и с мобилен магазин – оборудван бус с хладилна витрина и търговски щанд.

Любопитен факт е, че мобилният магазин всъщност съществува от около 7 години, но сега за първи път е включен в национална инициатива с държавно участие и по-широк обхват. Той обслужва най-малките села в Пловдивска област по график. Продавачът обясни, че бусът е зареден с мляко, кисело мляко, масло, брашно, варива, лютеница и други основни продукти.

На площада в Куклен мобилният магазин привлече не по-малко внимание от стационарния щанд. По думите на Лазар Филчев от Регионалния кооперативен съюз – Пловдив, към момента единственият централен склад „Магазин за хората“ се намира в базата на кооперативния съюз на Брезовско шосе.

По думите му, първите седмици показват и изчерпване на отделни артикули – най-често брашно, лютеница и варива. Според Филчев това се дължи както на интереса преди празниците, така и на първоначални тестови доставки. Второ зареждане вече е направено, а нови доставки вървят по график от началото на седмицата.

Критики и реакции в мрежата

Още в първите часове след откриването в социалните мрежи заваляха критични коментари. Потребители посочват, че част от стоките в „Магазин за хората“ са на равни или по-високи цени спрямо тези в големите търговски вериги.

„Захарта е от два месеца по 1.30 лв. в Кауфланд“, пише Георги Симонов.

„Олиото в Кауфланд е 2.39 лв., а тук е 2.79“, коментира Антоанета Мазгалова.

„Провал – същите стоки са по-евтини в хипермаркетите“, допълва Любчо Хараланов.

На тези сравнения Николай Петров отговори, че цените са договорени за период от два месеца, след което ще бъдат предоговорени, а фокусът на инициативата не е градовете с хипермаркети, а селата и малките общини, където изборът е ограничен, а транспортът – скъп.

В първите минути след откираването на регала свършиха брашното и оризът, и се наложи да заредят отново, тъй като тези продукти се оказаха с по-ниски цени от тези в голимети хранителни вериги, коментираха местните купувачи.

Пилотната фаза на „Магазин за хората“ стартира в 70 стационарни и един мобилен обект в Пловдивска област. Дали проектът ще оправдае очакванията за „цени за хората“, предстои да се види през следващите месеци.