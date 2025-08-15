Нужни са радикални мерки за чист въздух в Пловдив

Това се казва в позиция на организацията „Пловдив – град за хората“. Организацията условно подкрепя идеята за еко-зоните, но смята, че те са само първа стъпка

Гражданската организация „Пловдив – град за хората“ излезе с официална позиция по повод намерението на община Пловдив да въведе зони с ниски емисии. Според предложението на общината, в определени части на града ще има ограничения за движението на по-стари автомобили, както и за използването на печки на дърва и въглища.

Организацията условно подкрепя идеята, но подчертава, че мярката е само малка част от необходимите действия за трайно подобряване на качеството на въздуха. В становището си до кмета и администрацията, от „Пловдив – град за хората“ настояват за пакет от допълнителни стъпки, сред които:

Радикално подобрение на градския транспорт с по-чести курсове и разширена мрежа.

Изграждане на буферни паркинги в покрайнините и цялостна велосипедна инфраструктура.

Доизграждане на градски ринг за облекчаване на трафика през центъра.

Засилен контрол и санкции срещу незаконното горене на отпадъци.

Инвестиции в зелени площи и градско озеленяване.

„Вярваме, че само с комбиниран подход, който поставя хората на първо място, Пловдив може да се превърне в един по-здравословен и удобен за живеене град,“ заявяват от организацията.

Пълното становище е достъпно на сайта на „Пловдив – град за хората“. Организацията призовава гражданите, които подкрепят идеите, да изпратят писмото и от свое име до общината на имейлите: direkcia_ecologia@plovdiv.bg и info@plovdiv.bg.