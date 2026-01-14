Първото тържествено богослужение на новия католически епископ на Софийско-Пловдивския диоцез – Негово Високопреосвещенство монсеньор Румен Станев ще се състои на 7 февруари от 11:00 часа в католическата катедрала „Свети Лудвиг“ в Пловдив. Това стана ясно след среща на монсеньор Станев с кмета на Пловдив Костадин Димитров, която се проведе в сградата на Общината във вторник. Новината потвърди и кметът на родното място на епископа – Община Калояново, Младен Кичев.

Припомняме, че декретът за назначението на духовника Станев на длъжността бе прочетен на 7 януари от Апостолическия нунций в България монсеньор Лучано Суриани по време на молитвено богослужение именно в катедралния храм „Свети Лудвиг“, където присъстваха десетки католици. С молитва и вяра общността в Пловдив посрещна тази новината. В първите си думи след назначението монсеньор Румен Станев заяви, че приема мисията си със смирение и упование в Божията благодат, като подчерта, че в служението си ще постави семейството и децата в центъра на пастирската грижа.

Официалното начало на неговото служение ще бъде отбелязано с тържествена литургия на 7 февруари от 11:00 часа в катедралата „Свети Лудвиг“ в Пловдив. До тогава в храма продължават редовните молитви, като още в ранните часове на дните след назначението вярващите се събират за обща молитва.

Кой е монсеньор Румен Станев

Негово Високопреосвещенство монсеньор Румен Станев е роден на 19 август 1973 г. в Калояново, Пловдивска област, в католическо семейство. Богословското си образование получава в Рим, в Папския Урбански университет. Ръкоположен е за свещеник през 1999 г. в катедралата „Свети Лудвиг“ в Пловдив.

Той има дългогодишен пастирски и обществен опит, свързан най-вече с Раковски, и е сред водещите фигури в социалната дейност на Католическата църква у нас като президент на „Каритас България“.

През 2020 г. папа Франциск го назначава за помощен епископ, а през юли 2025 г. той поема управлението на диоцеза като диоцезален администратор, преди да бъде утвърден като негов епископ.

Какво означава това за католическата общност

Епископът е духовният водач на диоцеза и носи отговорност за пастирската грижа, социалната мисия и обществения диалог на Католическата църква в региона. Назначението на монсеньор Станев се възприема като знак за приемственост, стабилност и засилен фокус върху семейството, децата и социалната солидарност.

Очаква се първата тържествена служба на новия епископ да събере вярващи от Пловдив, Раковски и цялата страна.