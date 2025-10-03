Новите улици на Капана пропадат

АктуалноГрадътКварталиНовини

10:37ч, петък, 3 октомври, 2025
1 241 Преди по-малко от минута

Улиците в Капана пропадат – при това не за първи път.

Собственици на бизнес в квартала сигнализират, че плащат тротоарно право за тротоар, който за трети път пропада. Става дума за паважа на ул. „Павел Куртевич“ и ул. „Златарска“ до ресторант „Фестивал“.

Неотдавна ви разказахме как барикада от павета битува в Капана повече от седмица след пореден ВиК ремонт. На фона на всички проблеми в града, предизвикани от некадърни ремонти, подобни сигнали допълват общата картина на безхаберие – в случая, в най-туристическия и популярен квартал в Пловдив.

  1. Разбира се ,че ще пропадат повече от век над тези прозорчета е имало метални решетки с дренажи , но „бизнисите“ плащали тротоарно право и искат столчета и масички върху решетките , а като не става си направили павирани панели отгоре…къде мислите се отича водата?

Вашият коментар

