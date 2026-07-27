Новите френски влакове вече са край Пловдив, пускат ги след месец

Чисто новата петвагонна мотриса Alstom Coradia Stream беше заснета по време на изпитания от репортер на Под тепето

След края на август тя трябва да поеме първите си редовни пътници по най-дългите железопътни маршрути в страната

Първият от новите електрически влакове Alstom Coradia Stream, които България закупи по Плана за възстановяване и устойчивост, вече преминава изпитания в района на Пловдив. През уикенда чисто новата петвагонна мотриса беше заснета на гара Пазарджик от репортер на Под тепето, където продължават тестовите пробези по линията Пловдив – Пазарджик – Септември.

Композицията е част от мащабната модернизация на железопътния транспорт у нас и се очаква да превозва първите си пътници веднага след края на август. До тогава влакът трябва да премине всички задължителни изпитания, сертифициране и регистрация за движение по българската железопътна мрежа.

Новите мотриси са произведени от френската компания Alstom в завод на концерна в Полша и са проектирани за движение със скорост до 160 км/ч по модернизираните железопътни линии.

Петте вагона предлагат над 300 седящи места.

Модерни удобства и специално място за велосипеди

Новите петвагонни мотриси Alstom Coradia Stream са проектирани за комфортни пътувания с продължителност до 4–5 часа. Влаковете разполагат с напълно климатизирани салони, безплатен Wi-Fi, електрически контакти и USB портове за зареждане на мобилни устройства, информационни дисплеи в реално време и нископодов достъп, който позволява лесно качване без стъпала на хора с намалена подвижност, родители с детски колички и пътници с повече багаж.

Особено внимание е отделено и на велосипедистите. Във всяка композиция има специално обособена многофункционална зона за превоз на велосипеди, която може да се използва и за детски колички или по-обемист багаж. Това е една от най-очакваните новости за любителите на велотуризма, тъй като ще улесни комбинирането на железопътния транспорт с велосипедни маршрути до Родопите, Черноморието и други популярни туристически дестинации. Именно велосипедният сектор личи и върху заснетата от вас композиция, обозначен с характерната зелена пиктограма върху прозорците на вагона.

Именно такива композиции ще поемат най-дългите железопътни направления в страната, включително линиите София – Бургас, София – Варна и София – Пловдив, където ще заменят част от остарелия подвижен състав.

По информация от Пътнически вагони/Pаssenger wagons засденият влак е един от новодоставените мотрисни на Alstom у нас, зачислен към серия 35 с № 94 52 00 35 003/004, той ще домува на гара Пазарджик до пускането му в експлоатация.

Договорът предвижда доставката на общо 35 електрически мотриси Alstom Coradia Stream, които ще пристигат поетапно през следващите месеци.

Паралелно България получава и нови влакове Škoda RegioPanter, предназначени основно за регионални и крайградски линии около големите железопътни възли.