Нови седем банди потвърдиха участие на Hills of Rock 2026

Под пълна пара върви организацията на HILLS OF ROCK 2026. От Fest Team днес обявиха имената на седем нови банди, които станаха част от програмата на фестивала догодина.

Новите артисти, които се присъединяват към HILLS OF ROCK 2026, са сред водещите имена на съвременната рок и метъл сцена с мощно присъствие на живо и стабилна фен база, която отдавна ги поставя сред най-желаните групи за българската публика. Към обявените по-рано Godsmack, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore и Of Mice & Men се присъединяват още седем артисти, които разширяват стилистичния диапазон на фестивала и добавят нов интензитет към програмата. Lamb Of God, Electric Callboy, Black Label Society, Deafheaven и Karen Dio ще се включат на основната сцена на HILLS OF ROCK 2026, Orbit Culture и The Toy Dolls допълват селекцията с ключови сетове на втората сцена, а билетите са в продажба в мрежата на Тикет Стейшън. С новите си попълнения фестивалът, организиран от Fest Team, продължава да изгражда силен и многопластов афиш, в който се срещат различни поколения, сцени и посоки в тежката музика.

Electric Callboy се включват в програмата на HILLS OF ROCK 2026 след стотици желания от феновете и с репутацията на едно от най-ярките явления в съвременната европейска метъл сцена. Групата с лекота съчетава синтпоп естетика от 90-те, алтернативен рок и експлозивен метълкор, като резултатът е звук, който не признава жанрови граници и превръща всяко тяхно участие в еуфорично преживяване. Без страх от крайности и експерименти, Electric Callboy миксират дет метъл с немски шлагери, еврокласики с постхардкор и го правят с такава невинна небрежност, че ще впечатлят и най-твърдоглавите и закостенели метъл фенове. Това е групата от новото издание на фестивала, която не следва никакви правила, а директно създава нови тенденции и така – и милиони фенове по цял свят. Electric Callboy разпродават безпроблемно световни турнета, имат собствен фестивал, непрестанно растящ брой последователи в социалните мрежи, модерни прически и толкова разпознаваем моден стил, че са абсолютна културна сила. Енергия, ирония и безгрижна ярост на сцена, Пловдив, не си готов за тях!

Lamb Of God е безспорно една от най-важните групи в съвременната метъл сцена. Появили се в началото на 2000-те, те разкъсват границите между мейнстрийм и ъндърграунд с безпощаден нов звук, който комбинира смазващ груув метъл и отровен траш, перфектна алтернатива на постгръндж и ню метъла с гневния, като излязъл от Ада, глас на Randy Blythe. С албуми като Ashes of the Wake и Sacrament, Lamb Of God се превръщат в двигател на цяла епоха, NWОAHM или Новата вълна на американския хеви метъл и доказват, че най-екстремните форми на жанра могат да достигнат върховете на световните класации. Участието им в България е дълго чакано и ще предложи както класики, така и нови експерименти, които продължават да оформят звука на бандата, а и на целия жанр.

За следващата група всичко започва и свършва с негово величество рифа. Black Label Society се включват в програмата на HILLS OF ROCK 2026 с цялата тежест, традиция и сила на американския хард рок. Начело със Zakk Wylde, китарист с легендарен статус, известен с характерното си звучене и сценично присъствие, групата е изградена около едно просто, но фундаментално правило – китарата е господ. От сцената до студиото, Black Label Society са смесица от суров блус, безпощаден груув и неподправен рокендрол, която действа като жива машина, част нашествие, част скитнически карнавал, изграден от шум, огън и емоция.

Deafheaven и техният блекгейз от Сан Франциско имат уникалната способност да превръщат хаоса в красота. С комбинация от блек метъл, пост-рок и шугейз, групата създава композиции, които вълнуват както с интензивност, така и с емоционална дълбочина. Музикалната критика нарича концертите им “трансцендентно изживяване“ много преди първата им номинация за Grammy за „Най-добро метъл изпълнение“ през 2018, а догодина и българската публика ще може да се увери в това определение.

Атрактивната Karen Dio е сред най-смелите и обещаващи нови гласове на алтернативната сцена. С участия с групи като Limp Bizkit и Sum 41, тя бързо излиза на преден план с експлозивна енергия, сценично самочувствие и звук, който отговаря на нуждите на съвременното поколение фенове. HILLS OF ROCK 2026 ще бъде нейната първа среща с българската публика, която ще я види в разцвета на нейния възход.

И втората сцена на HILLS OF ROCK 2026 вече има своите силни международни попълнения. Orbit Culture, създадени в шведския град Екшьо, са сред най-обсъжданите нови имена в съвременния метъл. Звукът им съчетава груув, мелодия и кинематографична дълбочина, стъпила върху стабилна DIY основа. След турнета със Slipknot и Machine Head, както и участие на Madison Square Garden, групата пристига в Пловдив в ключов момент, с новия си, пети албум, който излиза утре( 3.10.) за Century Media.

The Toy Dolls носят различна, но не по-малко мощна енергия – пънк с ярко чувство за хумор, абсурд, сценична лудост и култов статут. Основани през 1979 г. в Англия, те успяват вече десетилетия да бъдат едновременно анархични, мелодични и заразително забавни, а България ги обича. Въпреки че съществуват от края на 70-те, The Toy Dolls звучат така, сякаш току-що със смях са избягали от репетицията си в гаража, за да се преместят непринудено на сцената.

HILLS OF ROCK 2026 се провежда на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив. Все още могат да се намерят промо билети в мрежата на Тикет Стейшън, а след изчерпването им, цените ще се променят на 240 лв. за членовете на Fest Club и 260 лв. – за всички останали. Членството в лоялната програма на Fest Team носи и други предимства – осигурява достъп до ексклузивни новини, специални предложения и отстъпки в десетки търговски и културни обекти. Обновеното приложение е достъпно както за iOS, така и за Android операционни системи.

За допълнителна информация, следете festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.

HILLS OF ROCK 2026 се организира от „Фест Тийм“ ООД, като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.