Нови разкрития за злоупотреби в социалните служби

Адвокат Васил Попов изнесе данни за системно подправяне на протоколи, хвърчащи досиета, нарушени права и безконтролни практики

Юристът има предложение за промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД), което от Възраждане ще внесат за обсъждане

Нови данни за системни злоупотреби и липса на контрол в социалната система у нас бяха представени на брифинг в Националния пресклуб на БТА в Пловдив. Разкритията за системни злоупотреби и подправени документи изнесе пловдивският адвокат Васил Попов, който повече от 15 години се занимава с този род дела. В брифинга взеха участие още народните представители от „Възраждане“ Емил Янков и Ангел Георгиев, както и родители, водещи дела срещу дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в Пловдив, Карнобат, Карлово и други градове.

Наушенията в ДСП-Пловдив продължават и след уволнението на Надя Танева, заяви адв. Попов.

Има ли установени нарушения при проверки в Областна дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив?

По думите на адвокат Попов вече има образувани досъдебни производства за подправени подписи и други нарушения в ДСП – Пловдив. „Което означава, че Прокуратурата е решила, че има данни за престъпление“, подчерта той и уточни, че проверките се водят от прокуратурите в Пловдив и Бургас. Бяха показани копия от протоколи, внасяни в съдебни заседания след изготвяне на официалните преписки, което поражда съмнения, че част от документите са дописвани или изготвяни извън установения ред.

Един от потърпевшите бащи разказа как след като е завел дело за родителски права, срещу него е подаден сигнал за домашно насилие, а контактът с детето му е бил прекъснат. Детето било принудено да търси тайни начини за връзка с баща си – дори да му звъни от чужди телефони от училищните тоалетни. Според Попов подобни случаи са възможни заради липсата на реален контрол върху социалните служби.

Той показа още документи, които удостоверяват, че служители от проверяваните дирекции сами удостоверяват резултатите от направените им инспекции.

„Няма как проверяваният да подписва заключението на проверяващия“, посочи той.

Въпреки значителните средства, които държавата отделя за социални услуги – над 200 милиона лева по данни за м. г. – ефективността е ниска. Случаите се влачат с години, а проблемите се задълбочават.

„90% от случаите стоят нерешени над три месеца. Системата не решава проблемите – тя просто ги протаква“, заяви юристът.

За да се сложи край на злоупотребите, адвокат Попов представи конкретно предложение за промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, с което вече е запознат ресорния министър Гуцанов.

Промените предвиждат ясно документиране, прошнуроване и номериране на документите в преписките (т. нар. „досие на дете“), както и гарантиран достъп на родителите до досиетата на децата, за да се избегне изчезване или подмяна на документи.

„Когато нямаш гаранции за законосъобразност, всякакви хипотези могат да бъдат изградени – и нито една не защитава интересите на децата“, коментира адв. Васил Попов.

Участниците в брифинга подчертаха, че проблемът не е в законите, а в човешкия фактор и нежеланието на част от служителите да ги прилагат.

Те призоваха за съвместна работа между институциите и гражданите, за да бъде прекратена „порочната практика, при която проверяваните сами се проверяват“.

Инициаторите на срещата обявиха, че ще внесат своите законодателни предложения в Народното събрание, Министреството на труда и социалната политика и ще сезират компетентните органи за всички събрани доказателства за нарушения.

„Няма ли екипнист в тази работа, трябва да закрием държавата“, коментира адв. Попов и изрично подчерта, че не е обвързан с нито една конкретна политическа сила, но от всички, с които говорил по темата, единствено от Възраждане е получел съдействие.

„Децата не са елемнент на политиката! Те не знаят какво е партия, докато някой не им го внуши“, заключи адвокат Попов, призовавайки за обединени действия в защита на най-уязвимите.