Нови детска градина и ясла ще има в „Тракия“

Пловдив получава искани от Министерството на отбраната терени за образователна инфраструктура и озеленяване

Министерството на отбраната даде зелена светлина за прехвърляне на военни терени с отпаднала необходимост на Община Пловдив, стана ясно преди минути. Решението е резултат от срещи между кмета Костадин Димитров и военния министър Атанас Запрянов, както и от единодушната подкрепа на Общинския съвет.

Два от имотите, разположени от двете страни на ул. „Георги Странски“ в район „Тракия“, ще бъдат използвани за изграждането на нова детска ясла и детска градина. Друг терен – на бул. „Освобождение“, където сега има площадка за разходка на кучета, ще бъде отреден за озеленяване и за изграждане на нова улична мрежа.

Четвъртият имот, с площ близо 10 дка, ще бъде предоставен на Пожарната служба за нуждите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

За да влязат в сила промените, предстои Областната администрация да започне процедура по отнемане на управлението от военното ведомство, след което въпросът ще бъде разгледан от Министерски съвет.

Междувременно общината вече работи по промени в устройствените планове, за да осигури терените за образование, здравеопазване и зелени площи, увери кметът Костадин Димитров.