Новата администрация иска да прехвърли пари от КОЦ-а към „Св. Мина“ за борба с COVID-19

Предложението е политическа перверзия, смята Йордан Иванов

На днешното заседание на ОбС Пловдив се разглеждат предложения за промени в бюджета и наредбите, свързани с мерките за борба с коронавируса.

Едно от тях, внесено от извънреден порядък, касае прехвърляне на средства от печалбата на Комплексния онкологичен център на МБАЛ„Св. Мина“ за борба с COVID-19.

Ето какво написа по темата Йордан Иванов от ДБ.

„Предложението да се отклонят пари от онкологичния център, за да се оборудва разграбено лечебно заведение, е политическа перверзия. Докато общината си отглежда хилядна армия от партийни чиновници, която изяжда сума от 200 млн.лв. годишно, аз няма да подкрепя печалбата от лечението на десетки хиляди онкоболни да отиде за оборудване на корупционно до момента разграбени лечебни заведения, каквото е МБАЛ „Св. Мина“.

Тази печалба единствено трябва да бъде реинвестирана за други онкоболни. А добре отгледаната партийна номенклатура в община Пловдив трябва да бъде солидарна с икономическите последици от кризата, като ѝ се редуцира възнаграждението за период равен на извънредното положение, за да се оборудват двете лечебни заведения. Щом наетите в частния сектор може да са солидарни с работодателите си, то и наетите в общината с нашите пари следва да са солидарни с обществото. А не да се посяга на КОЦ, който трябва да се грижи за най-уязвимите в обществото.“