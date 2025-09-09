От „Кауза“ към „Сила“: Ново лице ли е всичко това, или просто стар кроеж с друг етикет? Времето ще покаже

Лидерът с обещания за върховенство на закона, подминати от собственото му демонстративно поведение

В Пловдив е учредена нова политическа формация – „Гражданска сила“, а за председател е бил избран многомандатният общински съветник Константин Георгиев. Проектът зад тази инициатива звучи внушително: около 3000 души от страната са се обединили около идеи като върховенство на закона, борба с корупцията, подобряване на стандарта на живот и активно гражданско участие чрез референдуми. Това са думи от прессъобщението по този повод, разпространено до медиите.

Но кога някоя нова формация в Пловдив не е била изтъквана с гръмки лозунги? Тук е мястото, където историята се повтаря.

Константин Георгиев е няколко мандата общински съветник, като на последните избори влезе в местния парламент от “Съединени за Пловдив”. Той е кадър на СДС, но най-дългогодишния си политически път извървя чрез „Кауза Пловдив“ (впоследствие „Кауза България“) – формация, често възприемана като удобна „патерица“ на ГЕРБ в града. Двамата обаче се разделиха шумно след многогодишно партньорство. Едва през ноември 2023 г. той напусна тази структура, заявявайки, че вече не споделя „политическите и управленски разбирания“ на създателя и лидер Георги Титюков, но остана в общински съвет. Тук е мястото да изследваме идват ли тези думи с реална промяна или само с нов бранд – измислена нова опаковка за старата прагматична политическа игра?

снимка – архив Под тепето

Константин Георгиев бе един от най-честите гости в кметския кабинет в мандата на Здравко Димитров, с когото бившата му партия управляваше местната власт, държейки конкретни знакови ресори в общината.

Лозунгът за „върховенство на закона“ звучи още по-иронично, като си припомни, че през мандата на кмета Здравко Димитров именно Георгиев често нарушаваше закона, когато паркираше демонстративно в пешеходната зона пред общината или на служебни паркоместа, предназначени за общински служители, както показахме в поредица публикации под наслов „По паркирането ще ги познаете“. Тогава, в отговор на кметовата реч за „ред“, зададохме въпроса: „какво мисли той за своето поведение?“ – и отговор така и не получихме.

Допълнително, когато говорим за морал и граници, не може да не припомним и статията със зловещ нюанс: „Колко обича животните общинският съветник Константин Георгиев?“, където е видно, че той „гори“ от любов към животните – особено ако са мъртви. Съветникът с гордост публикуваше в социалните мрежи снимки с убити вълци, диви котки, зайци и други трофеи в цялата им кървава „пищност“, често позиционирани край маси, в блюда или в форма на домашни луканки (в галерията му дори фигурираше снимка на непълнолетния му син с пушка в ръка).

И все пак това не е всичко. Върху главата на новоизлюпения партиен лидер тежи и друг скандал – с разрешение за строеж на нова кооперация в района на Сточна гара, чиито собственик е самият Георгиев.

Тази история предизвика въпроси в Общински съвет: защо е одобрена сграда без гаражи или осигурени паркоместа, при нарастващия проблем с паркирането в Пловдив? Зам.-председателката Пепа Деведжиева попита „има ли двоен стандарт при подобни разрешения за общински съветници спрямо редовите граждани и дали е логично строеж без предвидено паркиране да бъде допуснат, особено при недвусмислени изисквания в нормативната уредба? Дали референтен паркинг на частен терен е легитимно решение, когато утре той може да бъде унищожен от същия собственик?“ Тези въпроси в този момент останаха без ясен отговор.

Какво ще рече това в контекста на „Гражданска сила“? Декларации за законност, гражданска активност, морал и справедливост от лице, което публично демонстрира, че не зачита установени правила в града и колебание в морала.

В съобщението до медиите се казва още, че „ръководството на новата формация влизат Чудомира Пинджева (заместник-председател), заедно с Мария Колева, Николай Друмчийски, Калоян Георгиев и Нина Христова“. Тези хора се представят обединени като „новото лице“ на градската политика.

Дали ще се окажат просто още един политически ребрандинг, който продължава да живее с историята си от „Кауза“ към „Сила“, или действително инжектират нова енергия и ценности – тепърва ще видим.