Нов живот за запустяло от години апетитно място в Стария град
Собственици на запустял до този момент частен имот в Стария град ще възстановяват сграда, съществувала в миналото на същото място в северното подножие на Небет тепе. Инвеститорът, заел се с проекта, е Мариела Атанасова. Дамата е предприела и вече извървяла всички немалко административни стъпки по реализиране на амбицията си за еднофамилна къща на една от най-атрактивните локации в Архитектурния резерват с изключителна панорамна гледка.
Архитектурният проект вече е съгласуван от Министерството на културата. Дело е на арх. Румяна Пройкова, която е разработила визия на елегантна сграда с разгъната застроена площ от близо 300 кв. м. Фасадите следват характерния възрожденски стил и се вписват в историческата среда на Стария град. Имотът е освободен от археология след предварително проучване на терена.
Реализацията на проекта ще бъде и сериозно инженерно и логистично предизвикателство. Поради липсата на пряк достъп до терена, строителството ще изисква специална организация на процесите и изграждане на временно решение за осигуряване на достъп до пространството непосредствено под бъдещата сграда.
Очаква се в най-скоро време да започнат строително-възстановителните дейности. Изпълнението и цялостното управление на проекта са поверени на ARVION Integrated Management – компания с доказан опит в реализирането на обекти в защитени територии и при работа с недвижими културни ценности.
До момента дружеството е реализирало успешно няколко проекта в Стария град на Пловдив, а основен негов приоритет е управлението на инвестиционни процеси в защитени зони и обекти – паметници на културата.
Очаква се проектът да бъде завършен до лятото на следващата година.
7 коментари
Там е много шумно, и прекрасната гледка е едно кръстовище отсреща…
Относно архитектурния стил и дали и какво е имало на това място не бих коментирал без допълнително проучване.
Обаче се чудя какво е мотивирало въпросната дама, очевидно с подходящите контакти и финансови възможности, да копнее да живее на метри от шума и смрадта на едно от най- оживените кръстовища?
Въпросът е риторичен – има пари, угажда си.
Подножието на Тепето както се е исторически оформило, подпряно с дялан камък не бива ДА СЕ ЗАСТРОЯВА КАКТО НАВСЯКЪДЕ ИЗ ГОРКИЯ ГРАД.
ЛЪЖА Е –НЕДОКАЗУЕМО С ДОКУМЕНТИ– ЧЕ ТАМ Е „ЧАСТЕН“ ИМОТ И ЧЕ Е ИМАЛО … ЧИФЛИК НА ТАЯ ДАМА ИЛИ ОНАЯ СКУБЛА. СМЪРДИ НА КОРУПЦИЯ, НА ПОДКУПИ, НА ПЕТКАНИЗАЦИЯ
ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ БЕШЕ СЪБУДИЛА!
Общият Градоустройствен ПЛАН не допуска застройка в оформеното подножие на Тепето с което се нарушава силуетът, закриват се скалите и се ПРЕЗАСТРОЯВА ИЗЛИШНО.
Всякякви „преработки“, актуализации или ПОДОБРЕНИЯ на Плана са незаконни.
КОРУПЦИЯ
Горе долу става, прилича на пловдивска, почти. Навремето си имаха цяло проектантско бюро, изпонапроектира доста къщи в старопланински стил, така и неразбрали за всичките години що е то пловдивска къща.
Фразеологията „… визия на елегантна сграда с разгъната застроена площ от близо 300 кв. м. Фасадите следват характерния възрожденски стил и се вписват…“ се превежда на Език Свещен като
НАЙ-ОБИКНОВЕНО МЕНТАРДЖИЙСКО ‘М’Е’Н’Т’Е’ ТАКА КАКТО ЖЕЛЕЗОБЕТОНОВИТЕ „ИЗТОЧНИ ПОРТИ“ НА БАБА ПРОЙКОВА
СРАМ И ПОЗОР ЗА ИНСТИТУТА НА ПЕТКАНИСТА ПЕТРОВ КОЙТО ДОПУСКА ФАЛШИФИКАТИ
Е, реших да не се задълбочавам. Но иначе от фасадата се вижда нехарактерен за пловдивската къща от онзи период балкон, партер с обществено предназначение, също без аналог с епохата, както и големи стрехи, характерни за други региони на България.