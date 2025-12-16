Нов зам.-кмет по култура в район Централен

Мария Колева поема ресора на Румяна Толова

Мария Колева е новият заместник-кмет по „Култура, културно наследство, археология, туризъм“ в район „Централен“, научи репортер на Под тепето. Тя заема поста, който остана вакантен в края на юли т.г., след като досегашният зам.-кмет Румяна Толова стана член на Управителния съвет на Българския спортен тотализатор (БСТ).

Както съобщихме тогава, Толова влезе в ръководството на БСТ след конкурс, за две представителни места в борда. Промените в ръководството на Тотото бяха обявени от спортния министър Иван Пешев.

Оттогава мястото на Толова в районната администрация остана незаето.

За назначението на Мария Колева стана ясно от публикация в социалните мрежи, направена от Румяна Толова.

В нея се казва:

„На добър час, Мария Колева!

Вярвам, че в твое лице район „Централен“ ще има най-добрия заместник-кмет по култура. Опитът ти в Областна управа и ОИ „Старинен Пловдив“ ще ти помогнат да реализираш добрите и полезни идеи за най-красивия район в града. Сигурна съм, че ще срещнеш нужната подкрепа за осъществяването им!

Успешен и ползотворен мандат!“

„Под тепето“ потърси кмета на район „Централен“ Георги Стаменов за коментар относно назначението, но до момента на публикуване на новината не успяхме да се свържем с него.

Коя е Мария Колева?

Мария Колева е била уредник в Общинския институт „Старинен Пловдив“, както и служител в Областната администрация. Журналистически архиви показват, че тя е била част от ръководството на най-новата пловдивска партия „Гражданска сила“, чийто председател е общинският съветник Константин Георгиев. Той се отдели от партията „Кауза България“ на бившия дългогодишен зам.-кмет Георги Титюков – политическа формация, в която в миналото членуваше и Румяна Толова.

Към днешна дата Мария Колева не членува в политически организации, разбра Под тепето.