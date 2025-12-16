Нов зам.-кмет по култура в район Централен

Мария Колева поема ресора на Румяна Толова
Мария Колева е новият заместник-кмет по „Култура, културно наследство, археология, туризъм“ в район „Централен“, научи репортер на Под тепето. Тя заема поста, който остана вакантен в края на юли т.г., след като досегашният зам.-кмет Румяна Толова стана член на Управителния съвет на Българския спортен тотализатор (БСТ).
Както съобщихме тогава, Толова влезе в ръководството на БСТ след конкурс, за две представителни места в борда. Промените в ръководството на Тотото бяха обявени от спортния министър Иван Пешев.
Оттогава мястото на Толова в районната администрация остана незаето.
За назначението на Мария Колева стана ясно от публикация в социалните мрежи, направена от Румяна Толова.
В нея се казва:
„На добър час, Мария Колева!
Вярвам, че в твое лице район „Централен“ ще има най-добрия заместник-кмет по култура. Опитът ти в Областна управа и ОИ „Старинен Пловдив“ ще ти помогнат да реализираш добрите и полезни идеи за най-красивия район в града. Сигурна съм, че ще срещнеш нужната подкрепа за осъществяването им!
Успешен и ползотворен мандат!“
„Под тепето“ потърси кмета на район „Централен“ Георги Стаменов за коментар относно назначението, но до момента на публикуване на новината не успяхме да се свържем с него.
Коя е Мария Колева?
Мария Колева е била уредник в Общинския институт „Старинен Пловдив“, както и служител в Областната администрация. Журналистически архиви показват, че тя е била част от ръководството на най-новата пловдивска партия „Гражданска сила“, чийто председател е общинският съветник Константин Георгиев. Той се отдели от партията „Кауза България“ на бившия дългогодишен зам.-кмет Георги Титюков – политическа формация, в която в миналото членуваше и Румяна Толова.
Към днешна дата Мария Колева не членува в политически организации, разбра Под тепето.
3 коментари
Тая ще краде с Титюка любовницата му от ресторанта долу – ще краднат от Младежкия център с новноназначения директор.
Калинка-Малинка!!! Парашут, парашут!!! Малко мозък, много лоялност!!! Толкова големи професионалисти има в Общината, че вече се блъскат, кой повече да бере от проекти и програми! А какво се случва? Сградите паметници на културата се разпадат или срутват! Реакция…“0″! Старият град и Капана бъкат от коли, като хлебарки във фурна! Реакция и решения? Никакви и „0“ адекватност!!! Заплатите в сектора на културата! На ръба на мизерията, но…. Директорчетата са или пенсионери или пред пенсия с по 4000-5000 бонки заплати!!! За другите? Чеп! Кражби? Охоооо!!! Схемите са стотици! Тази Калинка-Малинка е поредната куха лейка лапачка с килийно и измислено образование! ЧЕСТИТО ПЛОВДИВ!!!
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