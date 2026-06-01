Дърво падна върху амтомобил в кв. „Съдийски“ на сантиметри от граждани и полицейски служители

Пореден сигнал за опасни дървета в Пловдив предизвика сериозно обществено недоволство. Жителка на квартал „Съдийски“ публикува в групата „Забелязано в Пловдив“ подробно обръщение до кмета на Пловдив Костадин Димитров, кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и ОП „Паркове и градини“, след като дърво е паднало върху паркиран автомобил на ул. „Свила“ 5.

По думите ѝ инцидентът е станал на сантиметри от граждани и полицейски служители, които са станали преки свидетели на случилото се. За щастие няма пострадали хора, но според живеещите в района случаят е поредното доказателство за системен проблем с поддръжката на дървесната растителност.

„Трябва ли да чакаме да бъде застрашен или отнет човешки живот, за да бъдат предприети необходимите действия?“, пита авторката на сигнала.

Според нея в продължение на години са подавани множество сигнали за опасни, изсъхнали и изгнили дървета, но реални действия не са последвали.

Жителите посочват, че две дървета са паднали при сравнително слаб вятър, което според тях показва, че рискът е бил известен и е можел да бъде предотвратен.

Особено тревожна е ситуацията за семействата с деца. По думите на жената нейното дете ежедневно играе и кара колело в непосредствена близост до опасното дърво, а в района ежедневно преминават родители с детски колички. На метри от мястото се намира и новата детска ясла в квартала.

Освен опасността от нови инциденти, живущите обръщат внимание и на проблеми с безопасността на движението. Според тях част от дърветата ограничават сериозно видимостта на шофьорите на кръстовищата, създавайки предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

В сигнала се настоява за незабавна проверка на всички потенциално опасни дървета в района, премахване или кастрене на рисковите екземпляри, публична информация за предприетите действия по вече подадените сигнали и изготвяне на план за регулярна поддръжка на дървесната растителност.

Случаят става известен само ден след друг инцидент с паднал огромен клон в Цар-Симеоновата градина, но на видеозаписа по-горе се вижда, че е от предходната вечер.

В позиция до медии от Община Пловдив заявиха, че ОП „Градини и паркове“ извършва постоянни огледи на дървесната растителност в парковете и градините на града. От администрацията посочват, че често дървета, които изглеждат здрави при външен оглед, се оказват компрометирани отвътре заради гниене, кухини и заболявания, които трудно могат да бъдат установени без специализирана експертиза.

От Общината съобщават още, че след експертна оценка в петък са били премахнати две изсъхнали акации в Цар-Симеоновата градина, а през настоящата седмица предстои отстраняването на болен бряст и кестен. След кратката буря над Пловдив вчера екипи са премахнали и три големи паднали клона на различни места в града.

Междувременно жителите на кв. „Съдийски“ настояват институциите да предприемат превантивни мерки, преди следващият инцидент да доведе до човешки жертви, а не само до материални щети.

Снимки и видео – Забелязано в Пловдив – Seen in Plovdiv