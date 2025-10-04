Нов протест пред клиниката, където умря 6-годишния Ангел

„Детският живот няма цена“ – плакат с този надпис издигнаха близки и приятели на семейството на 6-годишния Ангел пред пловдивската клиника, в която детето почина при стоматологична манипулация под упойка, предаде БНР.

Припомням, че случаят беше проверяван от здравната инспекция и прокуратурата, а обвинение беше повдигнато на анестезиолога д-р Пламен Мандев. Лекарят е с наложена парична гаранция от 3000 лева, а протестиращите днес изразиха възмущението си , че той не е в ареста.

Анестезиологът е на свобода и продължава да работи, което е недопустимо , подчерта майката на починалото момченце Магдалена Райчева:

Това не е лекарска грешка. Това за нас е умишлено убийство, тъй като той цялото си съзнание е сложил пет пъти по-голямо количество лекарство на детето ни и си тръгна. Детето е интоксикирано, то е отровено. Това е експертиза на трима съдебни лекари. Той беше в ръцете на две медицински сестри, нямат линейка, нямат педиатри. Всеки да си понесе последствията

Отговорно е и ръководството на клиниката, която е олицетворение на една прогнила здравна система , каза бащата на Ангел – Георги Райчев:

Къде е лекарският съюз? Къде е министерството на здравеопазването? Защо не им е отнета възможността да правят манипулации с деца. Искаме в тая държава освен задължения, да има и права.

Настояваме за справедливост, изтъкнаха протестиращите , които се възмутиха и от сериозното полицейско присъствие пред клиниката:

Не бих могла да си обясня как е възможно човек да убие малко дете и да не си поеме отговорността? Ние сме тук, за да подкрепим родителя, да няма повече такива случаи.

Участниците в протеста почетоха с минута мълчание паметта на 6-годишния Ангел.

„Половин година от тогава майчините сълзи не пресъхват, а обвиняемият анестезиолог дори не е отстранен от работа. Днес семейство Райчеви и техни приятели отново излязоха на протест, за да напомнят за трагедията си, защото явно за нашето правосъдие действа принципа – далеч от очите, далеч от сърцето. Дано почернените родители дочакат справедливост. Бог да прости малкото ангелче Ангел“, коментира във Фейсбук пловдивският адвокат Стефан Левашки.

снимка: БНР