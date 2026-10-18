Нов обрат: Владимир Темелков се завръща в ГЕРБ

Одисеята с пътешествията из политическите партии на Владимир Темелков продължи днес с нов епизод: бившият зам.-кмет на Пловдив и отявлен противник на Костадин Димитров се завръща в ГЕРБ. Самият Темелков заяви, че днес Бойко Борисов е обявил неговото завръщане в партията.

„Преди всичко ни свързва приятелство – затова приех да се върна в отбора“, заяви Темелков, който само преди месец бе готов с подготовката на нов политически проект. Тогава бившият общински съветник от партията на Дани Каназирева „Съюз за Пловдив“ заяви, че напуска ГЕРБ и събира съмишленици за третото си политическо начинание. Днес изглежда той вече се е отказал от него.

В специален фейсбук статус Темелков уточнява, че тези, които са се зарадвали от неговото напускане на ГЕРБ са прибързали с радостта: „хванахте се.“ И допълва, че най-доброто за Пловдив предстои.

Любопитен детайл в поста на Темелков във фейсбук е, че е ползвал прес-снимка от събитие на ГЕРБ от април тази година, на което присъстват той, Бойко Борисов и кметът Костадин Димитров (което използваме в тази публикация), но което във фейсбук е обработено, най-вероятно с изкуствен интелект, с цел да бъде премахнат Димитров. В коментари във фейсбук защо е с ръка в джоба – както е преформатиран от изкуствения интелект, той отговаря, че снимката е просто непринудена.