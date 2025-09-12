АктуалноВластГрадътЗелен градИзбор на редактораМненияНовиниОбщина Пловдив

Нов Генерален план за движението в Пловдив: Дежавю или път към промяна?

Община Пловдив обяви обществена поръчка за трети път, но този път с обещание за „зелени“ зони и по-малко задръствания

Община Пловдив отново влиза в процес на изработване на Генерален план за организация на движението (ГПОД). Звучи познато? Новият ГПОД ще бъде третият в историята на града – първият бе приет през 2013 г., а последният такъв изтече през октомври 2024 ( Пловдив е с изтекъл генерален план за организация на движението.) Въпреки предходните генерални планове и тяхното надграждане, трафикът и хаосът по улиците продължават да са хронично зле. Сега администрацията стартира обществена поръчка, като се надява да намери изпълнител, който да изработи третия пореден стратегически документ, чиято цел е да реши вечните проблеми с паркирането, задръстванията и градския транспорт.

Една позната история с нов прочит

Според официалното съобщение, новият план ще покрие цялата територия на Пловдив, включително и „новите“ пътни артерии. Този акцент повдига въпроси, защото основна критика към Големия транспортен проект (ГТП), за който „Под тепето“ писа многократно, беше именно, че той е изпълнен без съобразяване с цялостен и актуален ГПОД. Вместо да улесни движението, проектът създаде нови конфликтни точки. Сега администрацията обещава, че новият план ще „оптимизира уличното движение“ и ще „отстрани конфликтните точки“, но гражданите са скептични.

„Зелена“ светлина за нискоемисионните зони

Град под забрана: Пловдив въвежда зони с ниски емисии. Кого ще засегнат?

Една от най-съществените разлики в този нов план е включването на мерки за подготовка за въвеждане на зони с ниски емисии. Идеята е да се ограничи достъпът на най-замърсяващите автомобили до определени части на града, с цел да се подобри качеството на въздуха. Това обаче повдига въпроси: дали градът е готов за такава мярка? Има ли достатъчно работещ градски транспорт, за да поеме потока от хора, които ще бъдат принудени да оставят колите си?

Още с обявяването на идеят и подлагането ѝ на обсъждане редакцията на Под тепето зададе редица въпроси към администрацията и поиска интервю с ресорния заместник-кмет по екология Иван Стоянов, което повече от месец не може да се случи.

В новия стратегически документ за транспорта във втория по големина град в България и индустриален център на страната ще бъдат заложени и други мерки:

  • Развитие на масовия градски транспорт – обещание, което стои на дневен ред от близо 20 години.
  • Повишаване сигурността на пешеходците – от особена важност с оглед на натоварения трафик.
  • Актуализиране на правилата за паркиране – проблем, който е в основата на постоянния хаос в централните и жилищните райони.

Новият план – поредно дежавю или поправка на стари грешки?

Обявяването на обществена поръчка за нов Генерален план за организация на движението (ГПОД) в Пловдив може да звучи като стъпка напред, но за голяма част от пловдивчани това е просто поредна серия от едно познато представление. Историята на ГТП е най-яркото доказателство за това, че липсата на цялостна визия и координация струва скъпо – не само финансово, но и по отношение на удобството на гражданите.

Безспорно новият план е необходим, но миналите грешки налагат дълбок скептицизъм. Успехът му ще зависи не само от качеството на документа, но и от това дали администрацията ще извлече поуки от провала на ГТП и ще приложи конкретните мерки за подобряване на градската среда, вместо да повтаря едни и същи грешки.

1. Финансовият провал: „Некоригируеми нередности“

ГТП, който трябваше да реши проблемите с трафика, се превърна в скандал, след като беше наложена финансова корекция от 10% от Европейската комисия.

„Европейската комисия наложи 10% финансова корекция за нередности в изпълнението на проекта.“ Факт е, че финансовите издънки и лошото управление доведоха до загуба на средства.

2. Грешката в последователността: Липса на план, преди да се строи

Най-голямата грешка на ГТП беше, че той бе „изпълнен“ без да има актуален и адекватен Генерален план за движението. Това доведе до абсурдни ситуации, в които новоизградената инфраструктура не работи или е нефективна. Друг факт: не може да строиш пътни артерии и булеварди за десетки милиони левове, без да имаш ясен и цялостен план как те ще се интегрират в общата схема на движението. Резултатът са новосъздадени задръствания и несинхронизирани светофари. Имаше и множество критики, насочени към новите еднопосочни улици, които затрудниха достъпа до някои райони, а също така и към липсата на връзки между новопостроените участъци.

Как звучат новите обещания на този фон: Същите думи, но в друга опаковка

Сега Общината обещава да „оптимизира уличното движение“ и да „отстрани конфликтните точки“. Това са същите цели, които бяха декларирани и при ГТП. Въпросът е дали този път ще има реална политическа воля и експертен капацитет за осъществяването им.

Ще видим ли истинска промяна или пак ще усвояваме средства за документи, чиито препоръки така и не се реализират? Предстои да разберем.

Не на последно място е важно да отбележим, че в прессъобщението, което управата на града изпрати до медиите, не е посочена стойността на обществената поръчка – описани са целите, обхватът на новия план, срокът за участие (до 2 октомври 2025 г.), както и кой е възложителят, но няма информация за бюджета или прогнозната стойност – Община Пловдив обяви избор на изпълнител за изработване на новия Генерален план за организация на движението. Към днешния ден по обяд екипът ни не откри такава информация в публичните регистри (например в ЦАИС ЕОП или Агенцията по обществени поръчки). Спомената сума от 300 000 лева има само в една местна медия.

Припомняме, че предишният Генерален план бе приет през 2019-а година, поръчката струваше около 100 хил. лева, а документът бе изработен за 6 месеца.

Процедурата се ръководи от ОП „Организация и контрол на транспорта“, а срокът за подаване на оферти е 2 октомври 2025 г.

  2. Разум трябва преди всичко. При Тотев предимно стесняваха улици или правеха скъпи ремонти на шосета, които си останаха тесни и претоварени. Т.н. “умни” светофари днес са с всички възможни режими на работа. Там, където можеше да се отделят левите завои, при булевардите с две по три ленти, едни преминават, а от три страни чакат. Двойното кръстовище на Източен, Хр. Ботев и Санкт Петербург е с напълно объркани светофари. На 6-ти септември и Мария Луиза направиха едно абсолютно излишно обръщало извън светофарите, колкото да объкат движението. За задръстеното кръгово на Марица юг и Цар Борис да не говорим. Имаше си и светещ фонтан, за по-скъпо, та през нощта да не виждаш коя кола накъде се движи. Сега се канят да запушат Иван Вазов, все едно петметровите тротоари са недостатъчни за малкото пешеходци.

