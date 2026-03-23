Работи се по обособяването на кемпер и палаткови зони в района на Гребната база за големите фестивали Phillgood и Hills of rock

Нов феномен в културния туризъм в Пловдив идентифицираха бизнесът и местната власт. През юли, за големите музикални фестивали Phillgood и Hills of rock, градът не може да събере всички меломани, които искат да присъстват на двете събития. Към тях трябва да прибавим и програмата на другия мащабен фестивал Opera Open, която бе обявена днес в общината, за да получим ефект, които досега не се е случвал- липса на места за нощувки и напълно заета леглова база в този период.

“ Отчитаме 11 процента ръст на нощувките на български туристи и 20 процента при международните на годишна база. През юли обаче вече отчетохме една напълно нова и не дотам позитивна тенденция- разпродадена леглова база, липса на свободни места и някои лоши практики от страна на малки представители на бизнеса с настаняването“, коментира днес ситуацията ресорният зам.-кмет Пламен Панов.

Той съобщи, че миналата седмица е била проведена среща между организаторите на двата големи музикални фестивала през юли и представителите на туристическия бранш в Сдружението на хотелиерите и Съвета по туризъм. Там промоутърът и администрацията са предали послание към бранша да реагира на голямото търсене с възможности за повече места за настаняване и за съвместна реакция срещу лошите практики.

„Отчитат се такива. Като например 50-60 процента надценка на нощувката в рамките на фестивалните дни. Имаме уверението на представителите на бранша, че ще има реакция, като нашето послание е предадено. Това е нов феномен, който се случва за първи път. За нас е важно всеки, който иска да дойде на някое от събитията от фестивалите, да стане турист в града и да нощува. В тази посока имаме призив за проява на разум и отстраняване на нелоялни практики“, добави Пламен Панов.

Той посочи, че легловата база в рамките на година се е увеличила с близо 2 хиляди легла и това е трайна тенденция. И е важно Пловдив да покаже по-добро ниво по време на фестивалните вечери през юли, когато се очакват и много чуждестранни гости под тепетата.

„Мислим в посока обособяване на големи кемпер и палаткови зони в зоната на Гребната база по време на Phillgood и Hills of rock. По-доброто планиране във фестивалните месеци в Пловдив е въпрос на организация и предвидимост. Затова и правим всичко необходимо да обявяваме големите музикални формати възможно най-рано- за да може и бизнеса, но и туристите да планират по-рано и детайлно фестивалното лято. Затова вече и по-рано планираме програмата на Античния театър така, че да има баланс“, допълни по темата Панов.

„Над 30 процента е международната публика на фестивала Opera Open. Ние знаем за проблемите с настаняването и поддържаме постоянен контакт с представители на туристическия бранш в тази посока“, коментира Лили Бързева от Държавна опера- Пловдив.