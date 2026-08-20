Нов бетонен капан в район „Северен“? Сеч в една от малкото останали гори зад Окръжна болница

Будни пловдивчани и екоактивисти алармират за сеч в зелената зона зад МБАЛ „Пловдив“. Проверка на „Под тепето“ в регистрите на РИОСВ не откри следа от инвестиционно предложение.

Пореден зелен дроб на Пловдив е изправен пред угрозата да бъде погълнат от вълната на презастрояването. Граждани и екоактивисти от платформата „Гората.бг“ алармираха за мащабно изсичане на дървесна растителност в район „Северен“, намираща се непосредствено северозападно от МБАЛ „Пловдив“ (Окръжна болница) срещу езиковите гимназии.

Сигналът, придружен със сателитни карти и кадри от терена, първоначално бе разпространен от пловдивчанина Румен Гинев. На въпроси на възмутени граждани какво се случва, работниците на място са дали краткия и вече до болка познат на пловдивчани отговор: „Ще има сгради“.

Инвеститорите: „Това са саморасляци, а не гора“

Според информация на очевидци, хората зад проекта категорично отричат теренът да представлява гора, класифицирайки многогодишните дървета като „саморасляци“. Тази терминология често се използва от строителните предприемачи като законова вратичка. Ако по документи и Общ устройствен план (ОУП) парцелът е урбанизиран и предназначен за застрояване, за администрацията дърветата губят статута си на защитена горска екосистема, независимо от реалната им възраст и роля за пречистването на въздуха в Кършияка.

Няма информция в РИОСВ – Пловдив

След получаването на сигналите, екипът на „Под тепето“ извърши детайлна проверка в официалния онлайн регистър на РИОСВ – Пловдив за уведомления за инвестиционни намерения. Резултатът е отрицателен: към днешна дата за този конкретен парцел няма заведена нито една активна процедура, съгласуване или Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС).

Липсата на официални документи в екоинспекцията при вече започнали реални действия на терен засилва съмненията за прилагането на класическа схема: „тиха сеч“ преди внасяне на инвестиционното предложение, коментират специалсити. Целта на подобни ходове обикновено е теренът да бъде напълно разчистен от растителност предварително. Така, когато еколозите от РИОСВ отидат на задължителния последващ оглед, те заварват просто празен парцел, което драстично улеснява прокарването на строителния проект без тежки екологични изисквания, припомнят познатия сценарий екозащитници.

„Под тепето“ сезира институциите

Редакцията на „Под тепето“ вече изпрати официални сигнали до директора на РИОСВ – Пловдив и до кмета на Район „Северен“ с настояване за незабавна проверка на място, която да даде ясни отговори на пловдивчани:

Има ли издадено разрешение за премахване на дървесната растителност от районното кметство? Налице ли е влязло в сила съгласувателно становище от РИОСВ – Пловдив? Извършва ли се нарушение на екологичното законодателство с цел заобикаляне на бъдеща ОВОС процедура?

Екипът ни прави опити и да се свърже с пресцентровете и пиарите на отговорните институции, като настояваме за спешна обратна връзка и официална позиция по казуса.

Очаквайте подробности в „Под тепето“ веднага щом получим отговорите на властта. Наш екип продължава да следи какво се случва зад Окръжна болница.