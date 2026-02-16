Нов авиационен завод отваря врати край Пловдив

Компанията вече търси 175 висококвалифицирани специалисти, базата в Бенковски се очаква да заработи на пълен капацитет до края на 2026 г.

Германската индустриална група Liebherr инвестира близо 150 млн. лв. (около 76 млн. евро) в нов високотехнологичен завод за компоненти за самолетната индустрия в индустриалната зона край Пловдив. Проектът се реализира от „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ и вече е одобрен от Министерския съвет като приоритетен.

Новата производствена база ще бъде разположена в село Бенковски, община Марица, и ще се простира върху 20 000 кв. м. В нея ще бъдат внедрени нови възможности за сглобяване на аерокосмически компоненти, ще се произвеждат и тестват системи за управление на полета, както и други критични компоненти за водещи самолетостроители като Airbus и Embraer. Портфолиото на завода ще включва задвижващи механизми за управление на колесници и крила, трансмисионни системи и компоненти за климатични инсталации на самолети, както и системи за управление на полета и въздуха.

Припомняме, че Инвестицията бе официално обявена от компанията в Тулуза през юни 2025 г., като част от стратегическо преструктуриране и разширяване на дейността ѝ в България. Новата площадка ще бъде изградена в близост до настоящата локация, която впоследствие ще бъде освободена.

175 нови работни места – фокус върху инженерни кадри

Проектът предвижда разкриването на 175 нови работни места, като акцентът е върху високотехнологични и инженерни позиции в рамките на дивизията „Aerospace и Transportation“.

Сред търсените специалисти са аерокосмически инженери, инженери-конструктори, производствени инженери, както и ръководител звено за EASA сертификация. Ще бъдат наемани още монтажници на прецизни авиационни компоненти, CNC оператори, инспектори по качеството, както и експерти в областта на финансите, логистиката и планирането на производството.

За част от авиационните позиции е предвидено специализирано обучение между 4 и 6 месеца в централата на компанията в Линденберг, Германия. Служителите ще получават и допълнителни придобивки като ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, организиран транспорт и субсидирано хранене.

Обявите за работа се публикуват в официалния кариерен портал на Liebherr, както и в платформите JOBS.BG и LinkedIn.

Пълен капацитет до края на 2026 г.

Според одобрения от правителството меморандум, трансферът на дейности и стартирането на монтажните процеси ще започнат поетапно през 2026 г., като се очаква заводът в Бенковски да функционира на пълен капацитет до края на същата година. В следващите години е планиран постепенен ръст на производството (ramp-up период), за да се отговори на нарастващото търсене от страна на глобалните авиационни гиганти.

Инвестицията е част от дългосрочната стратегия на Liebherr за разширяване на присъствието ѝ в България, където групата вече развива мащабни производства в други индустриални направления.